Addio a Vittorio Bestoso, doppiatore di Soul Reaver e Assassin’s Creed

Lo scorso 21 febbraio, i fan dell’animazione piangono la scomparsa di Vittorio Bestoso, noto per aver doppiato personaggi di celebri anime, come Umibozu (o Falcon) di City Hunter, passando per Re Enma in Dragon Ball Z.

Bestoso viene ricordato anche per aver dato la voce al produttore Bartolomeo (Koganei) in Magica Emi, Jack nei telefilm di Kiss me Licia, Don Krieg in One Piece, e Il Pinguino nelle ultime serie animate di Batman.

Ancora, aveva doppiato personaggi in Sandy dai mille colori, Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina ed era stato voce narrante nella serie animata Berserk (1997), tratta dal celebre manga di Kentaro Miura.

Il doppiatore era anche piuttosto attivo nel mondo dei videogiochi, avendo preso parte a numerosi franchise di successo. Lo ricordiamo per Re Styrbjorn, Gifle e Faravid in Assassin’s Creed: Valhalla, Diacono Blackfire in Batman: Arkham Knight e Morlock/Dio Anziano in Legacy of Kain: Soul Reaver e relativo sequel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

E ancora, Bestoso ha dato la voce a Malefor in The Legend of Spyro: L’alba del drago, Spawn in Mortal Kombat 11, Tokarev in Metro Exodus e Xur in Destiny 2.

Ancor più recente è il suo doppiaggio nell’ultimo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League, nel ruolo di King Shark.

Cristina D’Avena ha dedicato un post allo scomparso autore 70enne (lo trovate poco sopra): «Ciao Vittorio», scrive la cantante assieme a un video che lo mostra al suo fianco, nei panni di Licia, durante una scena del serial televisivo di successo.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Bestoso, ringraziandolo per il suo supporto all’interno dell’industria dei videogiochi, e non solo.

Restando in tema, nelle scorse ore è venuto a mancare anche Tohru Okada, noto per aver inventato lo storico jingle del logo PlayStation.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.