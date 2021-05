Acquista Galaxy Book e ricevi gratis Galaxy Buds Pro su Unieuro

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione, che vi permetterà di acquistare un nuovissimo notebook Samsung Galaxy Book Pro 360 o Samsung Galaxy Book Pro ed ottenere gratuitamente un paio di auricolari bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro. L’iniziativa durerà per un periodo di tempo limitato, vale a dire fino al 13 maggio, quindi vi consigliamo di non indugiare!

Partecipare alla promozione è molto semplice:

Dal 28 aprile 2021 al 13 maggio 2021 inclusi, acquistate il nuovo Galaxy Book Pro 360 o Galaxy Book Pro presso un punto vendita o store online Unieuro

Registrate entro il 3 giugno 2021 il vostro Galaxy Book Pro 360 o Galaxy Book Pro caricando la prova d’acquisto su questo sito

Riceverete in regalo gli auricolari wireless Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono i due nuovi ultraportatili della compagnia coreana pensati per ottimizzare la produttività, offrire un’ottima esperienza di intrattenimento e potenziare la creatività.

I dispositivi presentano peso e spessore ridotti, uno splendido display Super AMOLED con SGS Eye Care per ridurre l’emissione di luce blu e l’affaticamento degli occhi, mentre la tecnologia Intelligent Color Engine adatterà automaticamente lo spazio colore in base all’attività.

La potenza di elaborazione è garantita dall’impiego di processori Intel Core di undicesima generazione, accompagnati dalla GPU Intel Iris X. Inoltre, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 hanno ottenuto la certificazione Intel Evo.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete, quindi vi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

