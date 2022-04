Acquista due Echo Dot a soli 39,99€ su Amazon e rendi smart la tua abitazione!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, trovate anche tante offerte inerenti i dispositivi Echo.

Di particolare interesse è la possibilità di acquistare due Echo Dot di terza generazione a soli 39,99€ utilizzando il codice ECHODOT3 in fase di finalizzazione dell’acquisto! Ricordiamo che i dispositivi Echo sono equipaggiati con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Su Amazon, inoltre, trovate una vasta selezione di offerte inerenti anche agli altri prodotti della linea Echo, anche in bundle con accessori come le lampadine Philips Hue o il videocitofono Ring. Gli altoparlanti smart vi permettono anche di mettervi in contatto con coloro che abitano con voi, grazie alla possibilità di chiamare i dispositivi in un’altra stanza con la funzione Drop In.

Approfittate di questa imperdibile occasione per rendere ancora più smart la vostra abitazione a un prezzo davvero da non lasciarsi scappare. Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.