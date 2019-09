A Total War Saga: Troy in uscita per PC nel 2020

A Total War Saga: Troy, un nuovo titolo di strategia di Creative Assembly che ricostruisce una delle più grandi storie di tutti i tempi, è stato annunciato quest’oggi.

Ispirato all’Iliade di Omero, Troy permetterà ai giocatori di esplorare il mito e la tarda età del bronzo, il periodo storico più antico mai visitato dalla serie di strategia.

Nel gioco, il destino delle civiltà dell’Egeo sara nelle vostre mani: ogni scelta che farai determinerà il fato delle terre che si estendono dalla cima del monte Olimpo agli aridi deserti di Lemnos.

L’Iliade di Omero è ricca di miti, leggende, divinità e mostri. Troy filtra queste narrazioni attraverso una lente storica e prova a immaginare cosa sia accaduto realmente, pur lasciando al giocatore la libertà di determinare quali eroi moriranno sul campo di battaglia e quali, invece, saranno ricordati per sempre.

Ci sarà spazio per guerrieri memorabili come Achille ed Ettore, ma la forza bruta non basterà da sola per conquistare la leggendaria città di Troia: bisognerà gestire attentamente l’economia basata sul baratto, condurre trattative diplomatiche tra amici e nemici, ed ingraziarsi il favore degli dei.

A Total War Saga: Troy sarà disponibile su Steam per PC nel 2020. Potete subito alla vostra lista dei desideri.

Comunicato stampa