A cosa avete giocato nel 2020 su PS4 e PS5? Ecco il vostro riepilogo ufficiale!

Il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo salutato la vecchia generazione di console e “accolto” (se così si può dire, considerando la difficile reperibilità) la nuova. Così, PlayStation 4 ha salutato il grande pubblico per lasciare spazio a PlayStation 5, ma ha comunque sparato diversi colpi che hanno fatto breccia negli appassionati – come The Last of Us – Parte II o Ghost of Tsushima –, prima di andare teoricamente in pensione.

Quanto vi hanno fatto compagnia le vostre esperienze di gioco su PlayStation, allora, nell’arco dell’anno? Per scoprirlo, numeri alla mano, c’è ora il riepilogo ufficiale di Sony basato sul vostro profilo PlayStation Network, che traccia le statistiche di gioco, i Trofei, il genere a cui vi siete dedicati di più e per quante ore, quanto tempo abbiate speso in compagnia di PlayStation VR e così via.

Quali saranno i giochi che avete giocato di più nel 2020?

Se, quindi, siete curiosi di ripercorrere il vostro 2020 videoludico, sia su PS4 che su PS5, potete accedere al link di seguito.

L’iniziativa è stata lanciata da Sony qualche ora addietro ma, dopo un debutto singhiozzante (noi stessi non riuscivamo ad accedere alla pagina, che caricava all’infinito), sembra che ora i problemi siano definitivamente risolti, quindi potete procedere senza difficoltà e, fatto login sui servizi Sony, vedere i dati relativi al vostro profilo.

Vi ricordiamo che PS4 ha ufficialmente superato i 115 milioni di console distribuite in tutto il mondo. PS5, dal canto suo, ha una base installata di 4,5 milioni di unità dal lancio di novembre 2020 in poi.