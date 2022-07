5 cuffie gaming da non lasciarsi sfuggire durante il Prime Day

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti alle cuffie gaming, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Tra le varie cuffie gaming proposte a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le Astro Gaming A50, che attualmente potete portarvi a casa al prezzo più basso di sempre, pari a soli 209,99€, rispetto agli usuali 319€ di listino, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di quasi 110€.

Grazie al sistema audio astro v2, le Astro Gaming A50 garantisce alti cristallini, medi controllati e bassi privi di distorsioni. Le cuffie supportano la tecnologia Dolby Surround 7.1 per consentire al suo utilizzatore di sentire in modo nitido la provenienza di ogni singolo suono, ottenendo il massimo coinvolgimento durante le azioni di gioco.

I padiglioni, molto comodi, consentono di avere un incredibile comfort alle proprie orecchie anche durante le sessioni più lunghe. A questo proposito, la batteria integrata garantisce oltre 15 ore di autonomia, quindi non avremo paura di essere abbandonati proprio nel corso di un momento importante delle nostre partite. Se ancora non foste soddisfatti, è possibile acquistare separatamente un Mod Kit per migliorare ulteriormente l’isolamento sonoro e la comodità complessiva.

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day 2022: Le migliori offerte sulle cuffie gaming