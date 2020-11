100€ di sconto su Huawei MatePad T 10s!

In un periodo come quello in cui stiamo vivendo, i tablet hanno acquisito una maggiore importanza, sia per la fruizione di contenuti multimediali che per attività di didattica o lavoro a distanza. Se state cercando un dispositivo affidabile e dotato di tutte le ultime tecnologie, attualmente Amazon consente di risparmiare parecchio euro sull’acquisto di Huawei Matepad T 10s.

Huawei Matepad T 10s è dotato di un ampio display da 10.1″ a risoluzione 1920×1200 pixel, leggermente maggiore rispetto alla più comune FullHD, una fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera principale da 5MP. In più, grazie alla tecnologia HUAWEI ClariVu, tutto ciò che vedrete sarà vivido e luminoso, pronto a prendere vita tra le vostre mani.

L’impianto audio è composto da due speaker stereo simmetrici ed il dispositivo supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1, che offre un’esperienza audio immersiva per la musica o i video. Il sistema audio esclusivo firmato da Harman Kardon, pieno di dettagli autentici e ricchi, riprodurrà la colonna sonora perfetta per le vostre giornate.

Huawei MatePad T 10s combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire grafica e performance ottimizzate. La dotazione tecnica è completata da 3GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Infine, il tablet è in grado di connettersi anche alle reti LTE, oltre a quelle WiFi.

Con Eye Comfort certificato TÜV Rheinland per ridurre la luce blu nociva, questo tablet offre un migliore comfort per gli occhi per l’uso quotidiano. La funzione HUAWEI App Multiplier vi permette di visualizzare due finestre della stessa app una accanto all’altra quando lo schermo del tablet è in orizzontale e di regolarne la dimensione in base alle vostre esigenze. Potrete, ad esempio, fare shopping scorrendo l’elenco degli articoli a sinistra mentre a destra ne osservate le foto ingrandite; o, ancora, leggere le ultime notizie mentre visualizzate tutti gli approfondimenti che vi interessano nella finestra a fianco.

Solitamente il tablet HUAWEI MatePad T 10s viene proposto a 279,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 179€, risparmiando oltre 100€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi scappare!

» Clicca qui per acquistare Huawei MatePad T 10s a prezzo scontato «

