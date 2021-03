Xbox Series X nuovamente disponibile su Amazon!

Aggiornamento 11:10: Console già esaurita!

Il lancio delle console di nuova generazione è stato funestato da una scarsa presenza di scorte sul mercato, che hanno reso sia Xbox Series X di Microsoft che Playstation 5 di Sony davvero introvabili. Purtroppo, la situazione è destinata a durare ancora per qualche mese ed i produttori stanno inviando quantità limitate di macchine ai negozi. Nella giornata di oggi vi segnaliamo che la nota catena Amazon offre nuovamente la possibilità di acquistare Xbox Series X, anche se i pezzi saranno davvero limitati.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios, tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Vista la situazione, consigliamo ai nostri lettori di affrettarsi per mettere le mani su una nuovissima, potente, Xbox Series X. Trovate il link diretto alla pagina del prodotto poco più in basso, mentre vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Xbox Series X «

