Xbox Series S a un prezzo imperdibile! -20%

Vi informiamo che su eBay è attualmente disponibile un’occasione imperdibile per acquistare la console Xbox Series S ad un prezzo eccezionale. Come sempre, eBay offre numerose promozioni e noi le abbiamo esaminate per selezionare quelle più vantaggiose, in modo che possiate approfittare delle migliori offerte disponibili.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, che non include un lettore Blu-Ray e non è tanto potente come Xbox Series X, ma che presenta alcune eccellenti qualità. Xbox Series S ha un corpo più piccolo e un prezzo più accessibile rispetto alla sorella maggiore, ma offre prestazioni superiori alle console della generazione precedente, soprattutto per quanto riguarda i tempi di caricamento e le funzionalità accessorie, come la modalità Quick Resume.

Per aumentare lo spazio di archiviazione, Xbox Series S è dotata di uno slot posteriore per inserire delle Expansion Card che espanderanno l’archiviazione della console. Questi dispositivi sono plug-and-play, quindi verranno riconosciuti immediatamente una volta inseriti e non richiederanno alcuna installazione aggiuntiva.

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Oggi potete portarvi a casa la console Xbox Series S a soli 239,90€, risparmiando ben 60 euro sul suo usuale prezzo di listino di 299,90€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima console di nuova generazione a prezzo scontato!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Xbox Series S. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!