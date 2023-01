Xbox Series S a un prezzo imperdibile! 15% di sconto!

Attualmente, su Amazon è attiva un’offerta eccezionale per portarsi a casa la console Microsoft Xbox Series S a un prezzo davvero vantaggioso. Questa è un’occasione unica per entrare nel mondo del gaming di nuova generazione e godere di tutte le funzionalità avanzate del dispositivo, come la tecnologia ray tracing e caricamenti ultra rapidi.

Xbox Series S è la versione economica della nuova linea di console Microsoft, con specifiche tecniche leggermente inferiori rispetto a Xbox Series X, ma comunque in grado di offrire performance superiori rispetto alle macchine della generazione precedente. Xbox Series S è dotata di un corpo più piccolo e un prezzo più accessibile, e si distingue per alcune funzionalità avanzate come la modalità Quick Resume, che consente di riprendere rapidamente un gioco dopo averlo messo in pausa.

Per incrementare lo spazio di archiviazione, Xbox Series S dispone di uno slot per l’espansione di memoria tramite l’utilizzo di Expansion Card plug-and-play. Queste ultime verranno riconosciute immediatamente dalla console e non richiedono alcuna installazione aggiuntiva.

Xbox Series S è interamente incentrata sul gaming digitale, con una grande quantità di giochi disponibili tramite download, Xbox Game Pass e xCloud, e non dispone di un lettore ottico. Nonostante le specifiche tecniche inferiori rispetto alla Xbox Series X, la console mira a offrire un’esperienza di gioco ottimale a 1440p fino a 120 fps.

Oggi potete portarvi a casa la console Xbox Series S a soli 255€, rispetto agli usuali 299,99€ di listino, con uno sconto del 15% e un risparmio reale di quasi 50€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima console di nuova generazione a prezzo scontato!

