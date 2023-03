Xbox Series S a tema Oreo è… troppo brutta per essere vera

Qualche tempo fa, Microsoft e Oreo hanno annunciato di aver unito le forze per una nuova partnership, che mette insieme il marchio gaming Xbox e i celebri biscotti. Questo, nella cornice di un concorso a premi di cui trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale, permette anche di provare a vincere una Xbox Series S… peculiari.

Faccio una premessa scrivendo in soggettiva: penso che Series S sia, tra le tre next-gen, probabilmente la console dal design più intrigante. Ho un debole per le console in livrea bianca e le linee pulite e seducenti della piccolina di casa Microsoft su di me hanno fatto assolutamente effetto. Ecco perché vedere Series S trasformata in un Oreo gigante fa un po’ strano e penso le renda poca giustizia. Ma è questione di gusti – vale proprio la pena dirlo – e lascio a voi il giudizio finale.

L’utente Twitter Idle Sloth, conosciuto per i suoi contenuti a tema Xbox, ha infatti pubblicato alcune foto della speciale Xbox Series S a tema Oreo, che si conferma unica, direi.

Trovate la console sistemata al centro di due grossi biscotti, mentre sulla parte frontale c’è una finestrella da cui far affacciare la griglia circolare della piccola Xbox. Il risultato è così pacchiano che rischia di fare il giro e diventare bello. Sicuramente, come oggetto da collezione sarà più unico che raro, come potete vedere voi stessi.

Box and Controller + Promo Pic pic.twitter.com/M2sEnAQrUB — Idle Sloth (@IdleSloth84_) March 7, 2023

Ricordiamo ai nostri lettori che Xbox Series S è la più economica tra le piattaforme di nuova generazione: con una potenza di calcolo inferiore rispetto a Series X, questa console non ha un lettore Blu-Ray e permette di eseguire unicamente i giochi in formato digitale, acquistati dallo store Xbox o inclusi nell’abbonamento Game Pass.

Il suo prezzo di listino, pari a 299,99 euro, in realtà l’ha vista venire spesso proposta anche a cifre inferiori (come ora su Amazon), rendendola particolarmente appetibile per chi è interessato alla libreria di Xbox e a Game Pass – considerando che Series S fa girare tutti gli stessi giochi di Series X, ottimizzati per le sue specifiche.

Sulle pagine di SpazioGames.it trovate il nostro approfondimento dedicato alla piccolina di casa Microsoft, mentre sulla sua variante Oreo lasciamo che siate voi a giudicare. Gli Oreo sono piuttosto buoni e Series S è molto, molto elegante. Le due cose insieme, invece, sono sicuramente… curiose.