Xbox Game Pass, sviluppatore rivela: «porteremo sul catalogo ogni gioco che pubblicheremo»

La notizia dei giorni scorsi relativa ad Xbox Game Pass e le relative vendite rovinate dei videogiochi inclusi continuano a fare discutere.

L’abbonamento, a cui potete aderire anche grazie alle offerte che trovate su Amazon, è sicuramente centrale nella strategia di Xbox, che piaccia oppure no.

Dopo le dichiarazioni emerse ieri la percezione intorno a Game Pass sta decisamente cambiando, sebbene a quanto pare ora è il momento di mettere i proverbiali puntini sulle i.

A seguito del chiarimento di Microsoft stessa, la quale ha inevitabilmente aggiunto un commento sulla cosa, Mike Rose – fondatore e capo del publisher No More Robots – ha dichiarato che proverà a portare tutti i suoi giochi su Game Pass.

Come riportato anche su Reddit, Rose ha dichiarato via social che di suo proverà a portare tutti i suoi giochi su Game Pass, così da avere il successo garantito dei suoi prodotti.

Secondo lo sviluppatore, i giocatori non hanno capito di base come funziona Game Pass e l’industria dei videogiochi nella sua interezza. Già da da Descenders, titolo indie che ha goduto di ottima visibilità e introiti proprio grazie al servizio in abbonamento, la cosa sembrava essere evidente a tutti, sebbene stando a Rose non è andata proprio così.ù

«Ogni volta che nelle notizie leggo di Game Pass, le mie ricerche su Descenders si riempiono di menzioni, con giocatori che provano a spiegare perché il gioco sia la prova di ciò che si afferma su Game Pass. E ogni volta capisco che i giocatori non capiscono nulla di come funzionano i videogiochi», ha spiegato Rose.

E ancora: «Tutto ciò che posso dire è porteremo su Game Pass ogni singolo gioco che pubblicheremo. Facendolo ne assicureremo il successo, togliendo allo stesso tempo un grande peso agli sviluppatori. Tuttavia, vi prego, continuate a dirci perché farlo è negativo per noi.»

Restando in tema, all’elenco delle produzioni che debutteranno al Day One nel catalogo Xbox Game Pass, andrà presto ad aggiungersi ad aprile un titolo decisamente interessante.

Ma non solo: di recente Microsoft ha elencato un’altra serie di titoli che lasceranno Game Pass a breve, e ci sono diversi titoli di alto profilo.