Watch Dogs Legion e Ghostrunner, sconti fino al 38% su CDKeys

Sul noto store digitale CD Keys potete acquistare due titoli molto interessanti ed recentissimi, come Watch Dogs Legion e Ghostrunner, con sconti che vanno sino al 38%.

Watch Dogs Legion ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”.

Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. Ognuno dei personaggi giocabili avrà anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo.

Solitamente Watch Dogs Legion viene proposto a 67,79€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 49,69€.

Ghostrunner è uno slasher FPP hardcore ricco di azione fulminea, ambientato in una mega-struttura cupa e cyberpunk. Nel titolo dovrete scalare la Torre Dharma, l’ultimo rifugio dell’umanità, dopo un cataclisma devastante, per affrontare il tirannico Maestro delle Chiavi e vendicarvi. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Ghostrunner è essenzialmente una sfida: i videogiocatori che non si lasciano spaventare dal dover raggiungere la perfezione e affinarsi sempre di più saranno intrigati dalla struttura del gioco, pronti a padroneggiare via via ogni nuova risorsa a disposizione del protagonista per eliminare i nemici senza mai venire colpiti – e in tempi record.»

Solitamente Ghostrunner viene proposto a 28,19€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 17,29€.

