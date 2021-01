Vorreste un nuovo Tenchu su PS5? Anche gli sviluppatori

C’era una volta Tenchu, un franchise di stealth game che vi mettevano nei panni di diversi ninja, su tutti Rikimaru, per affrontare sfide e vicende che sono rimaste nel cuore degli amanti del genere, tra tradimenti orditi all’ombra dei ciliegi giapponesi, rampini che consentivano di celare i propri omicidi sparendo nell’ombra e polpette di riso avvelenate che eliminavano i malcapitati nemici che osavano incrociare il cammino dei protagonisti.

Da diverso tempo, ormai, la serie è finita in soffitta, facendo spazio prima a Shonobido, con cui condivideva lo sviluppatore, e oggi a tante altre interpretazioni di quel contesto storico nell’Antico Giappone. Tuttavia, proprio Acquire – team di sviluppo della saga – sarebbe ben felice di vederla tornare, magari su PlayStation 5.

Tenchu 2 (2000)

Il presidente Takuma Endo, ai microfoni dei colleghi della rivista Weekly Famitsu, ha infatti spiegato che sarebbe molto felice di un possibile revival di Tenchu da far arrivare su console di nuova generazione, anche se per il momento non c’è niente di concreto e i precedenti depositi del marchio “Stealth Assassin” erano atti dovuti, e non indizi.

Come spiegato da Endo e tradotto da Gematsu, infatti, nel 2018 venne rinnovato “Stealth Assassin” perché il possesso sul marchio era scaduto. Si tratta di operazioni di routine, che fanno in modo che un determinato marchio non finisca in altre mani – considerando che hai dei prodotti che ne portano il nome. Tuttavia, Endo spera che «sebbene al momento sia difficile», un giorno si arrivi a «un Tenchu completamente nuovo per la generazione di PlayStation 5, se ci sarà la possibilità di realizzarlo.»

Vedremo quindi se e come questa possibilità potrebbe concretizzarsi. Per il momento l’ultima uscita della saga è quella di Tenchu: Shadow Assassins, arrivato addirittura nel 2009. Da allora, la serie si è chiusa nel silenzio, nonostante il grande successo dopo l’esordio del 1998 e nonostante siano ancora numerosi i fan del Ninja Azuma sparsi tra i videogiocatori di tutto il mondo.