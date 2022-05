Videocamere Blink: sconti fino al 38% su Amazon!

State cercando delle nuove videocamere da piazzare all’interno e/o all’esterno della vostra abitazione a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere le videocamere di sicurezza Blink a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Disponibili sia per interni che esterni, le videocamere Blink sono attualmente vendute con sconti che arrivano sino al 38%, consentendovi di approntare una sistema di sicurezza avanzato risparmiando notevolmente sul prezzo di acquisto usuale dei dispositivi.

La videocamera di sicurezza Blink outdoor viene alimentata a batteria e vi permette di monitorare la zona da voi scelta giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. L’autonomia è davvero eccezionale, tanto che bastano un paio di batterie AA al litio (incluse) per avere una durata sino a due anni. La videocamera di sicurezza Blink ourdoot è stata progettata anche per resistere agli agenti atmosferici e invia notifiche al vostro smartphone quando viene rilevato un movimento, così da avvisarvi di possibili pericoli.

La videocamera di sicurezza Blink indoor vi permette di vedere, ascoltare e parlare con le persone e gli animali in casa in tempo reale grazie alla funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor. La videocamera di sicurezza Blink indoor è pensata per essere configurata in maniera semplicissima con pochi passaggi ed è compatibile con l’assistente vocale Alexa. I filmati possono essere salvati e condivisi sia nel cloud, utilizzando una prova gratuita del piano di abbonamento Blink incluso, sia localmente con il Sync Module 2 e l’unità USB.

