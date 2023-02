Unieuro Specials: sconti super sulla migliore tecnologia!

La nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato una promozione chiamata “Unieuro Specials” che permette ai clienti di acquistare tanti dispositivi high tech dei migliori brand con sconti eccezionali.

Come sempre, abbiamo analizzato e selezionato le offerte più interessanti per consentire ai clienti di puntare solo sui prodotti migliori e risparmiare diversi euro rispetto al prezzo di listino. La promozione durerà fino al prossimo 19 febbraio, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e consultare subito il sito per non lasciarvi sfuggire questa occasione!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 818,77€, rispetto agli usuali 1.801,75€ di listino, per un risparmio reale di 982,98€ e uno sconto del 54%.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B è dotata di un pannello Neo QLED 4K da 55 pollici che offre un’immagine nitida e dettagliata grazie alla sua risoluzione 4K. Inoltre, il pannello è alimentato dal potente processore Neural Quantum 4K, che utilizza algoritmi di Deep Learning per ottimizzare ogni scena mostrata in modo preciso e dettagliato.

Il sistema AI Upscaling 4K della smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B consente di visualizzare i contenuti a risoluzione inferiore con un livello di dettaglio elevato. Grazie a questa tecnologia, anche i contenuti a bassa risoluzione, come i DVD e le trasmissioni televisive standard, vengono visualizzati con una nitidezza sorprendente.

Il sistema di retroilluminazione della smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B è all’avanguardia e contribuisce a rendere i colori ancora più vividi e i dettagli ancora più nitidi. Il contrasto è reso ancora più profondo grazie alla tecnologia Quantum HDR 24X, che consente di vedere anche i dettagli più sfumati.

Per i giocatori, la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B offre un input lag particolarmente basso e supporta le tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle porte HDMI 2.1. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, ci sono alcune opzioni specifiche per il mondo dei videogiochi, tra cui la modalità Game Motion Plus e il Game Bar, che consentono di monitorare le prestazioni del gioco in tempo reale.

I prezzi proposti da Unieuro sono tra i più convenienti presenti in rete e con questa iniziativa è possibile trovare molti altri prodotti in sconto. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le offerte, raggiungibile tramite il link fornito in calce.

Infine, vi ricordiamo che sul nostro sito mettiamo a disposizione una sezione dedicata alle migliori offerte presenti in rete per aiutarvi a scovare i migliori affari.