Un’esclusiva PlayStation sta per arrivare, gratis, su mobile

Sony si sta impegnando davvero molto per portare un gran numero di IP PlayStation su smartphone, ed eccone infatti un altro illustre esponente in arrivo: stiamo parlando di Ultimate Sackboy.

Il successo di Sackboy Una Grande Avventura deve aver spronato gli sviluppatori a invadere anche il mercato mobile.

Del resto, nella nostra recensione della versione PC del gioco, vi abbiamo spiegato che si tratta «dello stesso – divertente – platform 3D che abbiamo giocato due anni fa al lancio di PlayStation 5. Un comparto grafico ed estetico delizioso, unito a delle meccaniche di gioco divertenti e mai proibitive, mettono l’opera di Sumo Digital su un buon piano qualitativo.»

Ora, come riportato anche da Push Square, anche i possessori di smartphone potranno divertirsi con Sackboy, in un titolo però pensato esplicitamente per il mobile, benché free-to-play (cioè scaricabile gratuitamente).

Ultimate Sackboy è un runner game per dispositivi iOS e Android che verrà lanciato il 21 febbraio 2023. Si tratta di un gioco free-to-play, di cui potete vedere il trailer di presentazione poco sotto.

Invece di creare e personalizzare i propri livelli, nel titolo si gareggerà contro gli amici di Sackboy lungo una pista, evitando gli ostacoli e raccogliendo il maggior numero possibile di bolle in cambio di pezzi di costume.

Lungo il percorso, oltre allo sprint, si può saltare, dondolare e rotolare. Lo sviluppatore britannico del gioco, Exient, è noto per aver adattato Lemmings per smartphone.

Se siete interessati a provare con mano Ultimate Sackboy, sappiate che le pre-registrazioni sono già disponibili sul Google Play Store.

