Triangle Strategy: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Triangle Strategy è il nuovo strategico di Square Enix che impiega la tecnica grafica HD-2D, la usata nel precedente Octopath Traveler. Nel titolo vestiremo i panni di Serenoa Wolfhart, figlio del capostipite dell’omonima famiglia, principale vassallo del reame di Glenbrook, uno dei tre che si spartiscono la terra del continente di Nortelia.

Dopo una sanguinosa guerra le cui cicatrici procurano ancora dolore a ben trent’anni dalla firma dell’armistizio, le tre potenze che ne furono attrici stanno cercando di far durare il più possibile la pace, cementando i loro rapporti con matrimoni d’interesse e grandiose opere comuni. Proprio il Comandante delle forze armate di quest’ultimo, nonché fratellastro della promessa sposa del nostro alter ego, muove un assalto tanto feroce quanto indiscriminato alla capitale di Glenbrook dopo una manciata di ore di gioco, dando la stura ad una spirale di violenza che si protrarrà per tutta la durata del gioco.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che è «inutile nascondere quanto ci siano piaciute le prime venti ore in compagnia di Triangle Strategy: la trama si infittisce ad ogni scena, i personaggi si dimostrano scritti eccellentemente e le battaglie, pur in assenza di una modalità permadeath, ci tengono impegnati fino alla fine, e in un paio di circostanze ci siamo trovati a risolvere mappe con l’ultima unità rimasta in piedi».

Triangle Strategy è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per il 4 marzo 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Standard Edition

Come di consueto, non può mancare l’edizione standard che comprende unicamente il gioco e consente di entrarne in possesso di una copia al minor prezzo possibile, rinunciando a eventuali bonus presenti invece nelle versioni più prestigiose.

Tactician’s Limited Edition

Per i veri collezionisti, per i quali la Standard Edition non basta, abbiamo la Tactician’s Limited Edition, che contiene, oltre a una copia del gioco, anche un poster a due facce, una steelbook, sei dadi metallici e un mazzo di carte, il tutto all’interno di una stupenda confezione a forma di libro.