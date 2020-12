Tornano le offerte Amazon su maglie e gadget delle tue squadre preferite!

Il noto portale Amazon ha lanciato un’interessante promozione che ci consentirà di risparmiare fino al 30% sui prodotti delle vostre squadre preferite, dalle comuni magliette a gadget più particolari.

Ad esempio, a partire da 19€, trovate la replica ufficiale della maglia da gioco home kombat da uomo in tessuto interlock del Napoli. La maglia a manica corta raglan, con girocollo, offre una grafica realizzata in stampa sublimatica ed include un Transfer Coccarda Celebrativa Coppa Italia 2020 applicabile a caldo. Il capo è realizzato al 100% in poliestere.

Continuiamo con la tuta di rappresentanza con cappuccio regular fit del Napoli in tessuto woven, acquistabile a prezzi a partire da 85€. La felpa presenta un cappuccio, un’apertura frontale con zip storta e tasche laterali, mentre i pantaloni hanno tasche laterali con zip e tasca posteriore. Piuttosto interessante anche il portamonete per adulti Alavés e la felpa per uomo di Valentino Rossi VR46, realizzata in cotono e poliestere con zip completa frontale.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo delle offerte.

