Tornano gli sconti sui videogiochi PS4 tra le offerte del giorno eBay

Iniziamo da FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021 disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo. Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Un’intelligenza artificiale che si è ritrovata potenziata grazie all’applicazione, opzionale, della modalità Competitiva, in cui può replicare il comportamento dei migliori pro player di FIFA; a questo livello, la vediamo spesso eseguire finte e tenere un ritmo asfissiante, nel quale non appena abbassi la tensione o ti distrai per un attimo ti ritrovi il bomber rivale a tu per tu con il portiere con esiti scontati.

Solitamente FIFA 21 viene proposto a 69,90€, ma oggi potrete averlo a soli 49,90€, risparmiando 20€.

Continuiamo con Assassin’s Creed Valhalla, nuovo capitolo della celeberrima serie targata Ubisoft che ci mette nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che deciderà insieme alle sue genti di lasciare la Norvegia per trovare una nuova casa in Inghilterra. Il personaggio sarà personalizzabile nel sesso, nell’aspetto e anche nell’orientamento sessuale, visto che nel caso scegliessimo un uomo potremo modificare anche stile e colore della barba, mentre nel caso di una guerriera vichinga potremo scegliere la sua acconciatura.

Solitamente Assassin’s Creed Valhalla viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 50,99€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

