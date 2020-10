The Witcher Stagione 2: ecco Yennefer, dopo Geralt e Ciri!

Continuano ad arrivare le informazioni che ci portano sul set della seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Dopo averci mostrato da vicino Geralt con la sua nuova armatura e Ciri nella sua nuova casa, possiamo oggi vedere qualche piccola anticipazione dal destino di Yennefer di Vengerberg, la potentissima maga che intreccia il suo cammino proprio a quello dello strigo.

Attenzione! L’articolo che segue potrebbe contenere delle anticipazioni dalla prima stagione di The Witcher. Vi raccomandiamo di non proseguire con la lettura se non avete visto tutti gli episodi disponibili.

Anya Chalotra nei panni di Yennefer in The Witcher 2

Le immagini di Yennefer sono arrivate direttamente dall’account Twitter ufficiale di The Witcher, dove leggiamo «ha utilizzato il suo pieno potere e il campo di battaglia è andato a fuoco. Poi è sparita. Ma Yen ritornerà.»

She used her full might,

and the battlefield burned.

Then she vanished from sight,

But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS — The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2020

Il riferimento è ovviamente alla sorte di Yennefer dopo la Battaglia di Sodden, dove la maga ha partecipato per respingere gli attacchi guidati da Fringilla – e dove ha sfoderato la sua estrema forza, dopo essere stata anche gravemente ferita.

Da quel punto, come sappiamo dall’opera letteraria, alcuni maghi vengono dati per morti e potrebbe essere anche il caso di Yennefer. Nelle immagini la vediamo ferita e apparentemente sconvolta, mentre sembra tenuta in catene: è caduta prigioniera del nemico?

Yennefer è in catene nella nuova immagine dalla seconda stagione di The Witcher

Ne sapremo di più quando esordirà la nuova stagione che, promette la showrunner Lauren S. Hissrich, riprenderà esattamente da dove è terminata la prima, proseguendo ora con una narrazione più lineare rispetto a quella d’esordio. Sappiamo che la primaria fonte di ispirazione sarà rappresentata da Il Sangue degli Elfi, il terzo volume della saga letteraria di Sapkowski, ma ci sarà ancora spazio per qualche racconto da Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire la data d’esordio di The Witcher 2, che arriverà non prima del prossimo anno con nel cast Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra.