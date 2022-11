The Last Of Us Parte 2 a meno di 10 euro da Gamestop! Vero affare!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare The Last Of Us Parte 2, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di comprare The Last Of Us Parte 2 per PS4 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

The Last Of Us Parte 2 vi vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che era necessario proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us Parte 2 è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us Parte 2 è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Oggi potete portarvi a casa il videogioco The Last Of Us Parte 2 a soli 9,97€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 40,98€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

