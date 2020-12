The Last of Us Part II gioco dell’anno, il tributo di Microsoft

The Last of Us Part II è stato premiato come gioco dell’anno a The Game Awards 2020, ereditando lo scettro di Sekiro: Shadows Die Twice che aveva battuto tra gli altri Death Stranding nel 2019.

Il premio è stato accolto con grande entusiasmo sui social, e su Twitter non sono mancati i riconoscimenti degli altri membri dell’industria.

Come di consueto, Phil Spencer di Xbox non ha fatto mancare la sua esibizione di fair play, facendo le proprie congratulazioni alla concorrenza per questo ennesimo achievement (God of War era stato GOTY nel 2018).

Congrats to @Neil_Druckmann and the team @Naughty_Dog, great game from a great studio. — Phil Spencer (@XboxP3) December 11, 2020

«Congratulazioni a Neil Druckmann e al team di Naughty Dog», ha scritto Spencer in un messaggio taggando entrambi.

«Grande gioco da un grande studio», ha sottolineato l’executive vice president al gaming di Microsoft sui social, in risposta alla condivisione di The Game Awards.

Xbox ha avuto i suoi momenti durante la serata, probabilmente molti più del previsto, tra cui il reveal del reboot di Perfect Dark a firma The Initiative.

The Last of Us Part II è stato prevedibilmente protagonista per quanto riguarda invece i premi, portandosi a casa ben sette statuette.

Neil Druckmann, ora co-presidente di Naughty Dog, ha anche ricevuto la statuetta per la migliore game direction, premio che lo scorso anno era stato attribuito a Hideo Kojima per Death Stranding.