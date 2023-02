The Callisto Protocol per PS5: acquistalo ora al prezzo più basso del web

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di The Calisto Protocol a un prezzo davvero conveniente!

The Callisto Protocol è un ambizioso horror che vuole prendere il testimone da Dead Space e portarvi a vivere orrori spaventosi nelle profondità dello spazio. Ambientato nel 2320, il gioco vi porterà sulla luna morta di Giove per vivere la storia di Jacob Lee, un prigioniero nella prigione di Black Iron che deve lottare disperatamente per la sua sopravvivenza quando scopre che una minaccia biologica molto più grande di lui potrebbe distruggerlo.

Il gioco mira a farvi provare un orrore puro attraverso “l’horror engineering”, che fonde atmosfera, tensione, violenza, impotenza e umanità. Il risultato finale è far scontrare queste emozioni per offrirti un’esperienza horror unica, promettendo gli autori. Striking Distance Studios ha sviluppato un sistema di combattimento strategico che costringe il giocatore a confrontarsi con creature spaventose in scontri ravvicinati. Grazie a un’arma gravitazionale unica chiamata GRP, si è cercato di creare un equilibrio perfetto tra scontri corpo a corpo e scontri a fuoco.

Grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete acquistare la versione PS5 di The Callisto Protocol al prezzo più basso del web, ovvero a soli 53,91€, rispetto agli usuali 79,90€ di listino, grazie al codice sconto CASA23 da in inserire prima di effettuare l'ordine!

