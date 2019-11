Super Mario 64 Land è ora disponibile per il download

Kaze Emanuar, conosciuto per il remake di Super Mario Bros in Super Mario 64 e la mod VR per The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time, ha pubblicato un nuovo romhack per Super Mario 64 che porta il mondo di Super Mario Land nel popolare platform 3D per Nintendo 64.

Super Mario 64 Land offre 32 nuovi livelli, 70 aree diverse, 75 tracce musicali, 8 nuovi boss e 10 nuovi powerup.

Potete dare un’occhiata al risultato finale dal trailer di presentazione presente nel player sottostante.

Così come tutti i romhack, sarà necessario possedere la ROM originale per giocare. Potete scaricare la romhack da qui, mentre qui trovate il patcher per installarla.

Cosa ne pensate di questo progetto? Ditecelo nei commenti qui sotto!

Fonte: DSOG