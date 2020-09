Super Mario 3D All-Stars, una nuova clip ci riporta a Sirena Beach

Dopo il susseguirsi di diversi rumor nel corso degli ultimi mesi, finalmente Nintendo, in occasione del recente Direct dedicato al 35° anniversario di Super Mario Bros., ha annunciato ufficialmente Super Mario 3D All-Stars, raccolta per Nintendo Switch che conterrà le versioni ottimizzate di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

L’account Twitter ufficiale nipponico dedicato al 35° anniversario ha condiviso una breve clip che ci riporta a Sirena Beach, una delle ambientazioni presenti in Super Mario Sunshine, che i fan di vecchi data riconosceranno di certo.

Ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile dal 18 settembre e Sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021. Nel nostro speciale abbiamo parlato del titolo e se si tratta dell’idea migliore per scaldare il cuore degli appassionati della saga più celebre della grande N.