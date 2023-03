SteelSeries Rival 3 wireless, eccellente mouse gaming oggi a meno di 35 euro!

Se siete appassionati di videogiochi e cercate un mouse gaming wireless di alta qualità per il massimo controllo durante le sessioni di gioco, allora dovete approfittare dell’offerta che Amazon ha in serbo per voi. Infatti, il noto portale e-commerce sta offrendo la possibilità di acquistare il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless ad un prezzo molto conveniente.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless è dotato di una batteria poderosa che può durare fino a 400 ore in modalità ad alta efficienza. Ciò significa che potete godervi lunghe sessioni di gioco senza preoccuparvi di dover ricaricare il dispositivo.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless utilizza la tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless per offrirvi una connessione a bassa latenza con due opzioni: Bluetooth e 2,4GHz. Il design ergonomico del mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless è perfetto per le sessioni di gioco più impegnative ed è adatto sia alla presa ad artiglio che alla presa sul palmo. Inoltre, il sensore di 18.500 DPI e la tecnologia TrueMove Air garantiscono una precisione eccezionale e un tracciamento 1:1 reale, rendendo questo mouse un’opzione ideale per i giocatori che cercano un dispositivo preciso e affidabile.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless dispone di switch meccanici affidabili che garantiscono una precisione perfetta per almeno 60 milioni di clic. Infine, il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless presenta un LED RGB vicino alla rotella che vi permette di visualizzare alcune notifiche in-game in tempo reale.

Solitamente, il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless Snow viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 34,99€, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 25€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a prezzo scontato!

