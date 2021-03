Steam vi regala un gioco gratis: ecco come ottenerlo

Da oggi fino al 15 marzo avete la possibilità di ottenere un gioco gratis su Steam, senza alcun costo aggiuntivo e che sarà disponibile permanentemente sul vostro account.

Dopo il primo capitolo di Tell Me Why, offerto gratuitamente non solo sullo store di Valve ma anche su Xbox, è disponibile un nuovo gioco in regalo, ma solo per un periodo limitato.

Si tratta di Metro 2033, l’avvincente sparatutto in prima persona basato sulla serie bestseller dello scrittore Dmitrij Gluchovskij.

Come segnalato da Twinfinite, Metro 2033 era stato rimosso dallo store in occasione dell’arrivo di Metro 2033 Redux, l’edizione definitiva del gioco: per celebrare con i propri utenti il decimo anniversario della saga, Deep Silver ha deciso di fare tornare temporaneamente il capitolo originale sul negozio online e di regalarlo a tutti i giocatori.

L'originale Metro 2033 è tornato su Steam e sarà disponibile gratuitamente per un periodo limitato.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per ottenere gratuitamente un’avventura FPS molto particolare, con una trama che vi renderà testimoni di una società al collasso che vive costantemente nella paura.

La sinossi del gioco su Steam recita infatti che:

«Nel 2013 il mondo venne annientato in un disastro apocalittico; il genere umano fu quasi totalmente annichilito, la superficie terrestre trasformata in una discarica di rifiuti tossici. Ora ci troviamo nell’anno 2033. Un’intera generazione è nata e cresciuta sottoterra, mentre le città di Metro Station, circondate dalle ostilità, lottano per la sopravvivenza, tra di loro e contro gli orrori mutanti che attendono all’esterno».

Per poter ottenere questo graditissimo regalo non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale del gioco ed aggiungerlo al vostro account: Metro 2033 sarà vostro per sempre e potrete giocarci quando vorrete.

Se volete dunque riscoprire le origini della saga, o se semplicemente siete curiosi di vedere con i vostri occhi di cosa si tratta, vi suggeriamo di non aspettare oltre e di approfittare il prima possibile di questa eccezionale offerta.

L’ultimo capitolo della serie, Metro Exodus, riceverà presto un upgrade next-gen su PS5 e Xbox Series X: gli sviluppatori hanno anche spiegato dettagliatamente quali saranno le novità.

A proposito di giochi gratis, avete già scoperto i prossimi titoli regalati da Epic Games Store?