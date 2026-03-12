Avatar di Ospite Web_Spy #900 0
0
Bellissimo il triple triad ma per me il miglior mini-gioco è e rimarrà quello del chocobo in FFIX, soprattutto la caccia al tesoro delle chocografie e delle varie bolle/crepe!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Mod Blade #944 0
0
Articolo perfetto Mr. Paolillo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite CPU Bow #985 0
0
eccolo finalmente l'articolo sul TT! :P

mi ricordo ancora che se facevi la quest del Gruppo CC, potevi giocare con loro nel CD4, e le carte più rare si potevano tranquillamente riottenere dopo averle moddate (tipo Gilgamesh che dava 10 Med del mago, utilissime contro i superboss)

per abolire le regole era un salasso di tempo, perchè bisognava arrivare a manipolare l'RNG.

c'era pure una versione non ufficiale chiamata Triple Triad Gold fatta dai tizi di Qhimm Forums, e addirittura come plugin per mIRC!

ps: per il Blitzball del 10 col team giusto potevi semplicemente andare dietro il portiere con Tidus e giù di Tiro Jecht invisibile :sard:
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Net King #136 0
0
Beh avete ragione, bellissimo, ad esempio ora ho comprato in offerta su Steam Sword and Fairy 7 ed anche Lui ha un gioco di carte piu' complesso, ma che piace giocarlo anche per spezzare e divertirsi oltre che a sconfiggere per raccogliere carte.
Vero e FF8 e' unico. Bravi, vero
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
eccolo finalmente l'articolo sul TT! :P mi ricordo ancora che se facevi la quest del Gruppo CC, potevi giocare con loro nel CD4, e le carte più rare si potevano tranquillamente riottenere dopo averle moddate (tipo Gilgamesh che dava 10 Med del mago, utilissime contro i superboss) per abolire le regole era un salasso di tempo, perchè bisognava arrivare a manipolare l'RNG. c'era pure una versione non ufficiale chiamata Triple Triad Gold fatta dai tizi di Qhimm Forums, e addirittura come plugin per mIRC! ps: per il Blitzball del 10 col team giusto potevi semplicemente andare dietro il portiere con Tidus e giù di Tiro Jecht invisibile :sard:
L'avevo promesso il pezzo, ed eccolo qua!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Articolo perfetto Mr. Paolillo
Esagerato, ma grazie!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.