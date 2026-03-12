Il titolo di questo Original dice già tutto: Triple Triad è il momento esatto in cui Final Fantasy VIII ti frega. Stavi lì a seguire la storia di Squall, Rinoa e l’adolescenza problematica, quando all’improvviso qualcuno ti chiede se vuoi giocare a carte. E tu, ingenuo, dici sì.

È in quell’istante che FF8 smette di essere un JRPG con un card game dentro e diventa, paradossalmente, un card game con un JRPG da 40 ore attaccato addosso.

E non è una hyperbole da fan nostalgico, visto che ci sono persone che hanno comprato FF8 Remastered (che trovate qui a due spicci, tra l'altro) principalmente “per giocare a Triple Triad”, e se glielo fai notare non si vergognano nemmeno.

La grande truffa di Triple Triad è che si presenta con la faccia innocente del giochino: griglia 3x3, cinque carte a testa, numeri sui lati, chi ha più carte del proprio colore vince. Una roba che potresti insegnare a tua nonna in cinque minuti.

Partitina?

Ma basta una partita con la carta di Ifrit in mano, quella che il gioco ti regala dopo la Fire Cavern, per capire che hai appena giocato a qualcosa di "diverso". È la prima volta che colleghi qualcosa che hai sconfitto in battaglia a un rettangolino numerato che entra nel tuo mazzo e da lì in poi il cervello inizia a frullare domande: “Ce l’hanno tutti i GF una carta? E i personaggi? E Squall?” La risposta ovviamente è sì, ed è lì che scatta il gotta catch ’em all​.

La verità è che Triple Triad funziona perché è spietato nel suo essere onesto. Nessun tutorial di mezz’ora, nessun menu complicato: la regola base è quasi banale, ma ogni singola carta è un minuscolo enigma geometrico con quattro numeri che sanno di pura asimmetria.

Hai quella carta con un 9 in alto e un 1 a destra. È fortissima o è un suicidio annunciato? Dipende da quanto sei disposto a rischiare, da quanto conosci le carte dell’avversario, da quanto riesci a vedere la griglia non per com’è adesso, ma per come sarà tra tre turni. E mentre ti fai tutti questi calcoli, ti rendi conto che FF8 ti ha tirato dentro un gioco più leggibile e pulito di molti TCG moderni, senza booster pack, senza fronzoli: solo tu, il tuo mazzo e un NPC col nome generico.​​

Il punto è che Triple Triad è un sistema parallelo di progressione. E questa è la vera bestemmia rispetto a come vengono pensati i mini‑giochi oggi. Non giochi a carte “perché ti annoi”, giochi a carte perché è uno dei modi più efficienti e intelligenti per spezzare FF8 in due dal punto di vista del bilanciamento.

Triple Triad è invecchiato meglio del gioco che lo ospita.

Attraverso la Card Mod di, trasformi le carte in oggetti, e gli oggetti in magie da junctionare, diventando una macchina da guerra quando la trama pensa ancora che tu stia muovendo i primi passi fuori dal Garden. Mentre in tanti JRPG moderni le attività extra sono roba in più, qui vincere una partita può voler dire mettere le mani su magie come Tornado o Triple in un momento in cui il game design “normale” non se le sarebbe mai aspettate nel tuo arsenale.​​

FF8 nel 1999 l’aveva già capito. Non ti mette una sala giochi separata tipo il Gold Saucer, non ti spinge nel menù “mini‑giochi” dal titolo, ti dà un tasto dedicato per chiedere alle persone se vogliono giocare a Triple Triad e popola il mondo di NPC che rispondono sì.

Ogni regione ha le sue regole, ogni viaggio non è solo “nuova città per avanzare la trama”, è anche “nuove varianti di Same e Plus da imparare, nuove trade rules da sfruttare, nuove rare card da rubare ai malcapitati”. È worldbuilding attraverso un gioco di carte, ed è probabilmente più credibile di mille dialoghi.​

Parliamo delle regole regionali, perché è lì che Triple Triad smette proprio di fingere di essere “mini”. Same, Plus, Elemental, Random, Wall, Sudden Death, parole che a un neofita non dicono niente, ma che al giocatore di FF8 attivano subito un flashback del Vietnam.

Le prime volte che ti scontri con Same e Plus sei convinto che il gioco stia barando: appoggi una carta che ti sembra innocua e all’improvviso ti ribaltano mezza board in combo, e tu capisci che non stavi giocando gli stessi scacchi dell’avversario.

Poi arriva Random, la regola figlia del demonio, che prende il tuo bellissimo mazzo curato e lo getta alle ortiche pescando in maniera casuale dal tuo intero pool. E tu imprecando realizzi che forse era una pessima idea tenersi in inventario quella montagna di carte‑spazzatura “tanto chissene”.​

Questa crudeltà controllata è esattamente ciò che rende Triple Triad superiore agli altri mini‑giochi storici della saga. Il Blitzball in FFX ha provato a essere un gioco nel gioco, ma si è perso in una palude di menù, statistiche opache e partite interminabili. Tetra Master in FFIX ha fascino estetico, ma l’impatto sul resto dell’esperienza è praticamente nullo: giochi per giocare, fine. Il Gold Saucer in FFVII è una fiera di attrazioni carine, ma per lo più scollegate dalla tua build (tranne che per le corse dei chocobo, forse).

Triple Triad no: qui ogni partita può restituirti carte da raffinare, materiali, magie, scorciatoie di potenza. Non è il parco giochi, è il sotterraneo dove i giocatori bravi si staccano dalla massa.

A rendere il tutto ancora più malato c’è la Queen of Cards, la figura che incarna alla perfezione la filosofia sadica di questo sistema. Tu la segui in giro per il mondo per completare una side quest di carte esclusive, ma al tempo stesso è il tuo grimaldello sociale per manipolare la diffusione delle regole.

Vuoi liberarti del Random che infesta una regione? Vuoi diffondere Plus dove ti conviene? Allora giochi non solo la partita sul 3x3, ma anche quella geopolitica delle regole che si espandono da una zona all’altra.

E poi c’è la dimensione più sporca, quella di cui nessuno parla ma che tutti hanno vissuto: Triple Triad come "sabotatore" professionale del gioco stesso. C'è gente che non ha praticamente mai finito FF8 perché ogni volta si perde dentro Triple Triad. E lì capisci che non sei tu quello esagerato, è il gioco a essere scientificamente costruito per sedurti sulle carte e lasciarti il resto della trama in un angolo.

Vi va di giocare?

Il paradosso meraviglioso è che nessuno lo vive come un difetto. Anzi, quanta gente oggi ricorda FF8 più per le partite in corridoio che per la storia di Squall e Rinoa?

Il bello è che Triple Triad è invecchiato meglio del gioco che lo ospita. Nel 2015 qualcuno si sbatte per portarlo su mobile e titola sereno “Il miglior mini‑gioco di Final Fantasy di tutti i tempi è pronto per il tuo telefono”, dando per scontato che non servano nemmeno giustificazioni.

Final Fantasy XIV, quando cerca un contenuto per tenerti inchiodato al Gold Saucer nel MMO, cosa fa? Resuscita Triple Triad. È come se la stessa Square Enix ammettesse, a bassa voce: sì, ragazzi, lì ci era venuto troppo bene, tanto vale riciclarlo.

La cosa più fastidiosa, se vuoi, è che nessuno ha davvero provato a superarlo. Ogni tanto spunta fuori il card game interno di turno, il Gwent di The Witcher 3, i giochini infiniti dei Yakuza, tutte robe che funzionicchiano, che hanno fan dedicati, che sulla carta si avvicinano a quell’idea di “gioco dentro il gioco”.

Ma raramente c’è quella saldatura perfetta tra attività secondaria e struttura portante che rende Triple Triad così tossico in senso buono. Il più delle volte ti ritrovi con mini‑giochi pensati per farti perdere tempo, non per farti sentire furbo. Triple Triad, invece, ti dà continuamente l’illusione di star fregando il sistema, mentre la verità è che il sistema ti ha incatenato alla griglia 3x3 da ore.​

Le partite poi durano un minuto, massimo due, abbastanza da farti dire “dai, ne faccio un’altra” e abbastanza profondo da non diventare mai un pilota automatico.

Mettiamola così: se il metro per valutare un mini‑gioco è quanto riesce a oscurare il gioco principale, allora Triple Triad è una condanna a morte per buona parte delle “attività secondarie” viste negli ultimi vent’anni. Regole semplici, profondità emergente, integrazione strettissima col sistema di progressione, impatto concreto sul mondo di gioco.

E sì, lo so, a questo punto qualcuno dirà che sto esagerando, che sto mitizzando il passato, che è tutto filtro nostalgia. Però c’è una differenza netta tra dire “era carino ai tempi” e avere, nel 2026, articoli, post e thread che continuano a ripetere la stessa cosa: Triple Triad è ancora il miglior mini‑gioco che Final Fantasy e, probabilmente, i JRPG abbiano mai prodotto.

Se dopo quasi trent’anni la concorrenza non ha ancora trovato il coraggio (o il talento) per detronizzarlo, forse il problema non è chi si ostina a idolatrarlo. Forse il problema è che tanti mini‑giochi moderni, sotto il vestitino, restano semplicemente quello che Triple Triad non è mai stato: tempo morto mascherato da contenuto. Ora però bando alle ciance: vi va di fare una partitina?