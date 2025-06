A distanza di poco meno di un mese dal suo primo anniversario, Zenless Zone Zero oggi può festeggiare il suo primo grande traguardo, con il lancio della versione 2.0 che, per l'occasione, rappresenta anche l'esordio del gacha action di HoYoverse sulle console Xbox.

Se confrontato con gli altri grandi titoli dello studio cinese, probabilmente Zenless Zone Zero è il gioco che ha subito le trasformazioni più radicali rispetto alla versione di lancio: gli sviluppatori hanno ascoltato attentamente i feedback degli utenti, cercando di comprendere gli aspetti più apprezzati dei fan e provando a espanderli.

Con la versione 2.0 di Zenless Zone Zero (di cui trovate alcuni gadget su Amazon, a proposito) assistiamo dunque al primo vero grande passo per la nuova direzione di HoYoverse, che si riflette in diverse novità quality-of-life che renderanno la nostra esperienza da Proxy più agevole.

Abbiamo avuto la possibilità di provare l'aggiornamento 2.0 di Zenless Zone Zero con una build speciale fornitaci dal team di sviluppo: dopo aver esplorato nel dettaglio tutto ciò che la nuova versione può offrirci, ho provato a selezionare per voi 5 dettagli in particolare che renderanno più accattivanti le nostre prossime esplorazioni.

1. Nuove abilità per l'esplorazione dei Proxy

Con l'abbandono della precedente modalità di esplorazione — rinominata anche "Modalità TV" dai fan — HoYoverse ha cercato lentamente di coinvolgere maggiormente i giocatori tramite il gameplay di combattimento vero e proprio, portando i Proxy al centro delle scene.

I precedenti tentativi fatti durante la storia non avevano ad onor del vero soddisfatto ampiamente le attese, perché ci davano la sensazione che i protagonisti adesso non servissero più: a partire dalla versione 2.0 in poi avverrà un cambiamento narrativo che cercherà di dare maggiore importanza a Wise e Belle, a partire dal risveglio di nuove abilità.

Nel corso della nuova storia abbiamo infatti potuto utilizzare poteri legati all'Etere per rimuovere ostacoli o far comparire oggetti, anche risolvendo alcuni mini-puzzle abbastanza semplici.

La sensazione è che HoYoverse stia ancora cercando il giusto equilibrio per non interrompere eccessivamente l'azione di gioco e far sentire gli utenti parte stessa della storia: in piccole dosi e con la giusta narrativa potrebbe anche funzionare.

Probabilmente non avrà lo stesso impatto della "Modalità TV", ma d'ora in poi l'azione dovrebbe essere più fluida, se questa meccanica verrà sviluppata nel modo corretto con i seguenti aggiornamenti.

2. Rework della mappa e mini-mappa

Con la constante aggiunta di nuove aree da esplorare, navigare il menù principale era diventato decisamente poco intuitivo: con la versione 2.0 verrà introdotta una schermata che ricopre maggiormente lo schermo e ci permetterà di individuare facilmente le zone dove è in atto una missione, facilitando la navigazione.

C'è stato di fatto un rework totale della mappa del mondo: adesso non dovrete più navigare manualmente tra un'opzione e l'altra, ma in pochi secondi avrete accesso a tutte le informazioni necessarie.

Un'ulteriore novità della versione 2.0 è che adesso troverete vere e proprie aree investigative: la storia e l'esplorazione si uniranno in nuove mappe dedicate, da cui potremo deviare in qualunque momento per scoprire segreti nascosti.

Le nuove mappe sono molto simili al design dei livelli implementati per Honkai Star Rail, con tanto di punti per il viaggio rapido in grado di curare la salute dei nostri agenti: l'idea sembrerebbe rendere dunque l'azione di gioco più dinamica, con meno interruzioni tra gameplay e storia.

Il primo impatto è stato sicuramente interessante e, sebbene le aree investigative in sé tendano a essere ripetitive, con la giusta cura potrebbe essere la giusta nuova direzione per Zenless Zone Zero: staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi aggiornamenti.

3. Una specialità inedita per gli Agenti

Non poteva naturalmente mancare un focus sui nuovi agenti, ma è chiaro che il piatto forte della patch 2.0 sarà Yixuan, evocabile fin dal lancio del nuovo aggiornamento.

Con un livello di potenza paragonato a quello di Miyabi, finora considerata l'agente più forte del gioco, Yixuan porterà con sé anche una nuova specialità: sarà il primo personaggio Rupture.

Gli agenti con questa caratteristica sono specializzati nell'annullare le difese nemiche, infliggendo allo stesso tempo danni aumentati: una evidente risposta ad alcune delle nuove meccaniche che troverete in alcuni nuovi nemici della storia, che grazie a Yixuan diventeranno decisamente più semplici da affrontare.

Si tratta di una classe bilanciata che potrà essere utilizzata in determinate circostanze, ma che in quanto tale avrà anche una propria categoria esclusiva di W-Engine equipaggiabili: sarà necessario tenerne conto prima di sbloccare tutti i relativi potenziamenti.

4. Arrivano buff per vecchi personaggi

Chi ha giocato ad almeno un gacha sa benissimo che prima o poi si devono fare i conti con il "powercreep": prima o poi gli sviluppatori si vedranno costretti a fare il passo più lungo della gamba e rilasciare personaggi fin troppo potenti, con il risultato che quelli disponibili in precedenza non riusciranno più a tenere il passo.

Se su Honkai Star Rail abbiamo potuto vedere in prima persona un powercreep quasi del tutto fuori controllo, sembra che per Zenless Zone Zero ci sia tutta l'intenzione di non commettere più lo stesso errore, provvedendo tempestivamente a potenziare vecchi agenti dove necessario.

Hollow Zero Lost Void è stato un campo di prova perfetto per diversi combattenti, con diverse abilità uniche che HoYoverse ha potuto testare per capire se alcuni buff potessero funzionare anche per le loro rispettive versioni principali, scegliendo di applicarli a partire da Ellen, prima agente S Rank limitata del gioco.

La versione che ho potuto provare mi ha permesso di mettere alla prova anche Ellen e posso confermare che adesso è molto più soddisfacente da usare, risultando anche più facile da controllare, meno frustrante e ovviamente più potente.

Il fatto che i buff stiano arrivando così presto mi fa ben sperare per il prosieguo del gioco, anche perché HoYoverse ha già dichiarato che questo sarà solo il primo di una lunga serie.

5. Hollow Zero si aggiorna ancora

Restando in tema con Hollow Zero, gli amanti di questa modalità endgame saranno lieti di sapere che sta arrivando un'altra espansione con cui mettersi alla prova: all'interno di Lost Void troverete infatti la Task Force Investigation.

Si tratta di una modalità molto simile alle precedenti esplorazioni, ma con alcune piccole differenze: Zenless Zone Zero vi consiglierà di poter utilizzare alcuni agenti specifici che cambieranno ogni settimana, anche se il gioco sottolinea che basterà averne soltanto uno per accedere ai relativi bonus.

Prima della vostra esplorazione potrete inoltre scegliere tra diverse "strategie", che consisteranno in buff specifici per quell'esplorazione: starà a voi scegliere quello che più si addice al vostro team o al modo in cui intendete giocare.

Un ulteriore incentivo all'utilizzo degli agenti suggeriti arriva sotto forma di nuove missioni da completare, che premieranno anche chi intende esplorare i livelli più difficili con più modificatori di etere.

Tutte opzioni che naturalmente resteranno facoltative e non necessarie per godervi la maggior parte delle ricompense: proprio come accaduto fino a questo momento, vi basterà una singola run settimanale per mettervi in pari con le attività.

E segnalo che aumenterà anche il livello massimo del nostro profilo da investigatore dell'Hollow Zero, dandoci così diritto a un maggior numero di ricompense.

Per evitare equivoci, devo tuttavia sottolineare che non c'è alcuna novità per chi ha invece raggiunto il livello 60 da Proxy, ma chissà che anche in questo caso non possano arrivare nuovi level cap con i prossimi aggiornamenti.