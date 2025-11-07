Avatar di Alessandro94 9
Penso che ormai abbiano capito tutti che come al solito Rockstar stia marciando sopra questa attesa spasmodica e lo stia facendo apposta e con un certo gusto. La stanno tirando troppo per le lunghe e la pazienza dei fan non può essere messa così alla prova, non così a lungo almeno. Non si è mai visto una software house comportarsi così, come se fosse il videogioco del secolo poi, o forse si probabilmente, ma non credo che varrà per tutti penso tra chi avrà interesse per altri generi, neanche gli sviluppatori di Star Citizen che stanno lavorando a quel titolo da una vita hanno un eco mediatica come Rockstar con GTA, e stiamo parlando di un MMO estremamente ambizioso che uscirà completo tra il 2027 e il 2028.
Nulla di nuovo,rockstar e' cosi'.Ci sono troppi giochi da fare,sono contento lo abbiano rimandato.Quando uscira se mi andra' lo comprero'.
Star citizen è uno scam
ah, perchè, Star Citizen esce? ogni volta che se ne parla male, arriva il solito tizio random che inizia a parlarne bene in modo passivo-aggressivo, manco si stesse parlando di un'associazione al limite dello schema Ponzi :sard:
