A volte mi chiedo se stiamo davvero aspettando Grand Theft Auto VI oppure se, a nostra insaputa, lo stiamo già vivendo. Perché dopo l’ennesimo rinvio (questa volta al 19 novembre 2026) diventa sempre più difficile distinguere tra l’attesa e l’opera, tra la promessa e il prodotto.

Non è una provocazione. È una constatazione. Negli ultimi dodici anni, da quel lontano 2013 in cui GTA V ci consegnava un mondo aperto come nessun altro, siamo entrati tutti in un gigantesco esperimento collettivo. Un gioco psicologico, infinito, costruito su trailer, rumor, leak, e silenzi calibrati con chirurgica precisione.

E se la verità fosse più semplice (e più inquietante) di quanto vogliamo ammettere? Se l’attesa stessa di GTA 6 fosse, in realtà, GTA 6?

Reale o no?

Il risultato è che oggi l’attesa è diventata il videogioco. Un open world mentale dove milioni di giocatori vagano da anni, cercando indizi, interpretando ogni parola, ogni frame, ogni logo. Non serve più accendere una console: basta aprire i social. Non servono controller: bastano le nostre ossessioni. E il rinvio a fine 2026 non è altro che il nuovo livello di pazienza.

C’è un fascino perverso in tutto questo. Come se Rockstar avesse deciso di trasformare il tempo stesso nel suo motore grafico. Mentre gli altri sviluppatori lottano per comprimere i cicli di produzione, lei fa l’opposto: dilata, esaspera, sospende. Il tempo di GTA 6 è diverso dal nostro. È un tempo elastico, mitologico, dove ogni giorno che passa alimenta la leggenda. Ogni ritardo non uccide l’hype, lo amplifica. Ogni silenzio è un trailer invisibile.

Quando Rockstar parla di “polish”, di “standard qualitativi”, di “esperienza definitiva”, non sta solo giustificando un ritardo: sta narrando un dogma. È il linguaggio di una religione, non di un’azienda. E noi, come fedeli devoti, ci aggrappiamo a quelle frasi per continuare a credere. Non perché ci servano spiegazioni, ma perché senza quella fede l’attesa collasserebbe. È come se tutti avessimo bisogno che GTA 6 non esca, per poter continuare a sognare il suo arrivo.

Prodotto in caricamento

Cosa accadrebbe se domani Rockstar pubblicasse davvero il gioco? Se potessimo finalmente toccarlo, giocarlo, completarlo? Forse, dopo un mese, tutto tornerebbe al punto di partenza. Perché il mito funziona solo finché resta irraggiungibile. GTA 6 non è più un titolo, è un’idea collettiva. È diventato il simbolo stesso del desiderio, e il desiderio non vive mai nell’appagamento, ma nella mancanza. L’attesa ci unisce più del gioco stesso. È il multiplayer definitivo: milioni di persone connesse non da una lobby, ma da un vuoto.

Rockstar, in questo senso, ha inventato qualcosa di geniale e spaventoso insieme. Senza dirlo, ha trasformato la comunicazione in gameplay. Ogni post, ogni leak, ogni rinvio è una mossa studiata. Ogni anno che passa è un’espansione gratuita dell’attesa. E noi continuiamo a giocarci dentro, convinti di essere spettatori, mentre siamo i protagonisti inconsapevoli del più grande gioco mai realizzato: quello dell’hype.

Non è un caso che il silenzio di Rockstar sia diventato una forma di marketing. Oggi, in un’epoca in cui tutto deve essere immediato, in cui ogni annuncio è un countdown di ore, la lentezza è diventata un atto rivoluzionario. Rockstar ha compreso che il vero potere non è nel mostrare, ma nel sottrarre. Mentre tutti urlano, lei tace. E nel suo silenzio, il mondo intero si agita.

Ogni rinvio di GTA 6 è un dito medio al giocatore. È come se dicesse: “possiamo permetterci di farvi aspettare, perché tanto aspetterete comunque”. E ha ragione. Abbiamo già aspettato dodici anni, possiamo aspettarne altri due. Non si tratta più di pazienza, ma di dipendenza. Siamo tossici di aspettative, drogati di promesse. E quando arriverà il 19 novembre 2026, ci troveremo tutti lì, con la stessa fame e lo stesso timore: scoprire che, forse, la realtà non è all’altezza dell’attesa.

Eppure, sotto questa superficie filosofica, si nasconde un problema concreto. Il rinvio di GTA 6 non è un semplice episodio isolato, ma un sintomo di un sistema in affanno. Il videogioco moderno è diventato una creatura ipertrofica: budget fuori scala, ambizioni narrative smisurate, mondi aperti che vogliono simulare l’intero pianeta.

Rockstar ci ha insegnato che il piacere non sta nel giocare, ma nell'aspettare di giocare

Ma a forza di voler essere tutto, il gioco rischia di non essere più niente. L’industria sta rincorrendo la perfezione a costo della spontaneità. Il tempo di sviluppo si allunga, la pressione cresce, la magia evapora.

E Rockstar, che un tempo incarnava la ribellione, oggi è diventata l’esempio perfetto di questa contraddizione. La casa che costruiva universi fuori controllo è ora prigioniera del controllo stesso. Non può permettersi di sbagliare, e quindi non può permettersi di rischiare (come vi avevo già raccontato in un editoriale a tema).

Ogni pixel, ogni linea di dialogo, ogni decisione è calcolata. Ma un’opera che non sbaglia mai è anche un’opera che non osa più. E allora l’attesa diventa l’unico spazio dove la libertà può ancora esistere. Nell’attesa possiamo sognare qualsiasi cosa, e nessuno potrà mai deluderci.

GTA 6 è diventato il gioco dei “se”. Se uscirà, se supererà GTA V, o Red Dead Redemption 2. È una catena infinita di supposizioni che ci tiene ancorati a qualcosa che ancora non esiste. Ma forse, inconsciamente, non vogliamo che esista davvero. Perché quando un sogno si realizza, smette di essere sogno. E nel momento in cui GTA 6 diventerà reale, non potrà più essere mitico.

C’è una frase che circola spesso online, ormai diventata un mantra ironico: “I was 17 when GTA V came out, I’ll be 30 when GTA 6 drops”. È una battuta, certo, ma racconta molto più di quanto sembri. Racconta di una generazione che è cresciuta aspettando. Di un’epoca che ha fatto dell’attesa un’identità.

L’attesa di GTA 6 è diventata la colonna sonora di un’intera cultura. Ogni anno, nuovi rumor, nuove speranze, nuovi meme. Ogni anno, un déjà-vu che si ripete con la stessa intensità del primo giorno. È un ciclo perfetto, quasi confortante: sappiamo già che arriverà un nuovo rinvio, e sappiamo già che fingeremo sorpresa.

In fondo, non ci arrabbiamo davvero. Perché sappiamo che senza quell’attesa ci mancherebbe qualcosa. Ci mancherebbe la ritualità del desiderio, quella sospensione che dà senso al tempo. Forse Rockstar ci ha insegnato che il piacere non sta nel “giocare”, ma nel “aspettare di giocare”. E quando il gioco arriverà, sarà solo la fine di un’esperienza che, nel frattempo, abbiamo vissuto per più di un decennio.

L’attesa di GTA 6 è anche il simbolo di un’industria che si misura più sui sogni che sulle uscite. Ogni publisher vuole il suo “momento GTA”, ma nessuno ha il coraggio di affrontarne il prezzo. Perché gestire un’attesa così lunga significa anche affrontare il rischio di non essere mai all’altezza. Eppure, il mercato continua a funzionare come se nulla fosse. Le azioni di Take-Two oscillano, gli investitori reagiscono, ma tutti sanno che quando GTA 6 uscirà (o meglio, quando “dovrà” uscire) l’impatto sarà apocalittico. È il gioco che definisce il videogioco, il simbolo di un potere che trascende il medium stesso.

E allora ecco la domanda più scomoda: abbiamo davvero bisogno di vedere GTA 6 uscire? Forse no. Forse l’attesa è già il nostro intrattenimento. Forse il suo valore risiede proprio nel non arrivare mai. È il paradosso dell’arte perfetta: deve restare incompiuta per essere eterna. Come un libro che non finisce, come un film che si interrompe al momento giusto. E se Rockstar lo avesse capito meglio di chiunque altro? Se avesse deciso che il modo migliore per restare immortale fosse non concludere mai la storia?

Il giorno fatidico

Immaginate quel giorno, il 19 novembre 2026. Le console accese, i server pronti, i giocatori in fila. Tutti ansiosi di iniziare il gioco che hanno aspettato per metà della loro vita. Ma quando apparirà sullo schermo la scritta “Premi Start”, forse avremo una sensazione diversa. Forse capiremo che stiamo chiudendo qualcosa, non aprendolo. Che l’attesa, quel brivido lungo dodici anni, era l’unica parte che contava davvero. E che GTA 6, in fondo, è già finito prima ancora di cominciare.

E allora sì, l’attesa di GTA 6 è GTA 6. È la sua essenza, la sua trama invisibile, la sua città segreta. È un gioco che si svolge fuori dallo schermo, nei nostri pensieri, nelle nostre discussioni, nei nostri sogni. È il più grande mondo aperto mai creato: quello della nostra immaginazione.

Quando e se arriverà davvero, non ci resterà che premere “Start” e scoprire che il gioco più lungo, più intenso e più affascinante l’abbiamo già finito.