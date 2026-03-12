Leon S. Kennedy non è solo uno dei volti più riconoscibili di Resident Evil, ma anche uno dei protagonisti che più sono cresciuti insieme alla serie. Da poliziotto alle prime armi a agente governativo capace di affrontare cultisti, mostri e intere epidemie biologiche, la sua storia attraversa alcune delle scene più iconiche dell’intero franchise.

Nel corso degli anni Capcom ha trasformato Leon in un eroe action sempre più sicuro di sé, senza però perdere quel mix di ironia, determinazione e vulnerabilità che lo rende così amato dai fan.

Ripercorrere i suoi momenti migliori significa, di fatto, attraversare la storia stessa della saga. Alcune sequenze sono rimaste impresse per la loro intensità narrativa, altre per il puro spettacolo dell’azione, altre ancora perché hanno definito l’evoluzione del personaggio. Ecco, dunque, sei momenti che raccontano meglio di qualsiasi altro perché Leon Kennedy sia diventato una vera icona dei videogiochi horror.

ATTENZIONE: Non abbiamo inserito momenti provenienti dal nuovo Resident Evil Requiem per evitare di fare spoiler a tutti coloro che ancora non ci hanno giocato, per cui non preoccupatevi di non poter leggere fino alla fine!

L’arrivo a Raccoon City – Resident Evil 2

Ogni grande eroe ha un inizio memorabile, e quello di Leon è tra i più iconici dell’intera serie. Quando lo incontriamo per la prima volta in Resident Evil 2, è semplicemente un giovane poliziotto al suo primo giorno di lavoro nel dipartimento di Raccoon City. Non ha idea di ciò che lo aspetta, né di quanto quell’incubo cambierà la sua vita.

La sequenza alla stazione di servizio è il primo assaggio dell’orrore: Leon scopre l’epidemia zombie praticamente in diretta, trovandosi costretto a reagire senza alcuna preparazione. Da lì a poco incontra Claire Redfield e insieme riescono a scappare da un camion impazzito, separandosi poi davanti al dipartimento di polizia.

È un momento fondamentale perché definisce immediatamente il personaggio. Leon non è ancora l’agente sicuro di sé che conosceremo negli anni successivi. È spaesato, umano, ma anche incredibilmente determinato, ed è proprio questo contrasto a renderlo subito memorabile.

Il sacrificio di Ada – Resident Evil 2

Durante gli eventi di Raccoon City, Leon incontra Ada Wong, una misteriosa donna che sembra sapere molto più di quanto dica. Tra i due nasce rapidamente un rapporto ambiguo, sospeso tra fiducia e sospetto.

Il momento più intenso arriva quando Ada sembra sacrificarsi per salvare Leon: dopo uno scontro con Annette Birkin, la donna precipita da una piattaforma mentre Leon tenta disperatamente di afferrarla. È una scena breve, ma estremamente potente dal punto di vista emotivo.

Per Leon è uno dei primi veri colpi personali. In poche ore ha visto una città cadere, ha combattuto mostri impossibili e ha perso qualcuno a cui aveva appena iniziato ad affezionarsi; anche questo contribuisce a trasformarlo da semplice recluta in un sopravvissuto.

“Where’s everyone going? Bingo?” – Resident Evil 4

Se c’è una battuta che rappresenta perfettamente Leon Kennedy, è probabilmente questa. All’inizio di Resident Evil 4, il protagonista viene circondato da un intero villaggio di Ganados armati di forconi, motoseghe e torce, rappresentando uno dei combattimenti più intensi del gioco.

Dopo aver resistito a un assedio apparentemente infinito, i nemici improvvisamente si fermano e si allontanano tutti insieme, richiamati dal suono della campana della chiesa. Il villaggio si svuota nel giro di pochi secondi.

Leon osserva la scena e, con il suo tipico sarcasmo, commenta: “Where’s everyone going? Bingo?”

È una battuta diventata leggendaria perché riassume alla perfezione il nuovo Leon introdotto in Resident Evil 4: più esperto, più ironico e perfettamente consapevole dell’assurdità delle situazioni in cui si trova.

Il combattimento con Krauser – Resident Evil 4

Uno dei momenti più spettacolari della saga arriva con lo scontro tra Leon e Jack Krauser. A differenza della maggior parte dei nemici della serie, Krauser non è un mostro ma un soldato altamente addestrato, con un passato condiviso proprio con Leon.

Il loro primo confronto è un duello a coltello coreografato in modo incredibile, una sequenza che sembra uscita direttamente da un film action. I due si muovono tra colpi, parate e scambi rapidissimi, mettendo in mostra abilità militari che raramente si erano viste nella serie.

Oltre allo spettacolo visivo, questo scontro aggiunge profondità al personaggio di Leon: non è più solo un sopravvissuto all’orrore, ma un agente addestrato che deve confrontarsi con il proprio passato.

Il salvataggio di Ashley – Resident Evil 4

La missione principale di Leon in Resident Evil 4 è salvare Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti. Quando finalmente la trova nella chiesa del villaggio, il momento segna l’inizio della vera avventura del gioco.

Ashley non è solo un obiettivo da proteggere, ma diventa una presenza costante nel viaggio di Leon. La dinamica tra i due crea situazioni di tensione, ma anche momenti più leggeri che alleggeriscono l’atmosfera.

Il salvataggio iniziale è importante perché rappresenta il punto di svolta della missione. Da quel momento in poi Leon non combatte solo per sopravvivere, ma per proteggere qualcuno.

L’eroe definitivo – Resident Evil 6

Con Resident Evil 6 Leon arriva al punto più alto della sua evoluzione. Non è più il poliziotto inesperto di Raccoon City, ma uno degli agenti più esperti nella lotta al bioterrorismo.

La sua campagna lo mette davanti a un nuovo disastro biologico e lo costringe a confrontarsi con scelte morali difficili, inclusa quella di affrontare un presidente degli Stati Uniti infettato dal virus. È un momento che sintetizza perfettamente il peso delle responsabilità accumulate negli anni.

A questo punto Leon è diventato qualcosa di diverso rispetto all’inizio della saga. Non è solo un protagonista, ma uno dei pilastri narrativi di Resident Evil.

Un’icona dell’horror videoludico

Nel corso di quasi trent’anni, Leon Kennedy è passato da giovane recluta spaesata a simbolo dell’azione horror videoludica. Ogni capitolo della saga ha aggiunto un tassello alla sua evoluzione, trasformandolo in uno dei personaggi più riconoscibili del medium.

È proprio questa crescita costante a rendere i suoi momenti così memorabili: non sono semplici scene spettacolari, ma passaggi fondamentali nella storia di un protagonista che, partita dopo partita, è riuscito a diventare una vera leggenda del gaming.