Lenovo non si ferma un attimo, e dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti ai principali eventi internazionali come CES, MWC e IFA, ha da poco riaperto a Milano il suo Spazio Lenovo, un centro dedicato a tutti gli appassionati del famoso brand. Proprio in questa cornice sono stati mostrati alcuni dei nuovi prodotti presentati alle più recenti fiere internazionali a cui siamo stati invitati per vedere da vicino il futuro del brand.

La parola d’ordine per la maggior parte dei prodotti presentati è Ai-Powered come ci ha raccontato Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia: “Con la nuova lineup AI-powered portiamo in Italia un’innovazione concreta e accessibile, che migliora l’esperienza utente in modo intelligente e personalizzato. Dai laptop Aura Edition ai tablet Yoga Tab e Idea Tab Plus, fino ai dispositivi gaming Legion con AI Engine+, l’intelligenza artificiale on-device diventa un alleato reale per semplificare il lavoro, stimolare la creatività e potenziare il divertimento.”

Dai tablet ai notebook sia per la vita di tutti i giorni che da gaming, per poi passare ad alcuni prodotti dal design davvero futuristico, ecco tutto quello che abbiamo potuto vedere all’evento di Lenovo.

L’integrazione dell’IA

La grande novità che accomuna molti dei nuovi dispositivi presentati — dai tablet agli smartphone, fino ai notebook da lavoro e da gaming — è la presenza dell’intelligenza artificiale integrata direttamente nell’hardware. L’IA non si limita a essere un semplice assistente virtuale, ma diventa una componente attiva del sistema, capace di adattarsi alle abitudini dell’utente e di ottimizzare le prestazioni in tempo reale.

L’AI Engine+, ad esempio, riconosce il tipo di attività svolta e regola automaticamente l’uso delle risorse tra CPU e GPU, bilanciando potenza ed efficienza energetica. Che si stia giocando, lavorando o guardando un film, l’assistente AI interviene per garantire sempre le migliori prestazioni possibili.

Inoltre, grazie alla funzione Smart Connect, è possibile creare un vero e proprio ecosistema condiviso: il sistema rileva automaticamente tutti i dispositivi compatibili — smartphone, tablet e PC — e sincronizza file, app e notifiche in modo continuo, offrendo un’esperienza d’uso perfettamente integrata.

Gaming a tutti i livelli

Davvero ricca la gamma di prodotti dedicati al gaming presentati da Lenovo all’evento. Si va da notebook da gaming, i nuovi schermi ottimizzati per giocare ThinkVision, fino alla nuovissima handheld Legion Go 2 (qui trovate la nostra prova in anteprima) da poco arrivata sul mercato.

A impressionarci è stata soprattutto la lineup di notebook da gaming, con una macchina pensata per ogni utente, passando dall’entry level fino al top di gamma assoluto. Si inizia quindi dal LOQ15i Gen 10, un entry-level di tutto rispetto a 1099 euro che monta un Intel Core i5-13450HX e una GeForce RTX 5060 8GB con uno schermo Full HD. Si passa poi ai portatili di fascia medio alta con il Legion 5i Gen 10 (circa 1.699 euro) e il Legion 7i Gen 10 (da 2.199 euro), dal design e peso adatto anche alla vita di tutti i giorni e con ottime performance anche in 1440p, fino alla fascia più alta rappresentata dal Legion Pro 5i Gen 10 (da 2.199 euro) e il Legion Pro 7i Gen 10 (da 3.299 euro), che garantiscono una grande potenza in grado di gestire al meglio anche giochi in 4K.

Si passa poi al rappresentante completamente fuori scala per componenti, potenza e anche prezzo: il notebook Legion 9i Gen 10, una macchina per pochi con il suo costo di 5999 euro ma dotata del meglio del meglio con processore Intel Core Ultra 9 275HX. Scheda video GeForce RTX 5090, ben 192 GB di Ram e uno schermo da 18 pollici. Un vero mostro di potenza, che dal vivo ha anche un certo peso che lo rende poco portatile, ma per chi vuole giocare con il meglio del meglio o magari lavora nel video editing o nella modellazione 3D, dove di solito c’è bisogno di una grande potenza di calcolo, allora questo notebook è perfetto.

Tecnologie all’avanguardia

Passando oltre il mondo del gaming, Lenovo ha mostrato un po’ tutte le nuove versioni dei suoi cavalli di battaglia: si passa dai nuovi tablet Idea Tab Plus e Yoga Tab fino alla vasta gamma dei nuovi notebook pensati per il lavoro e la vita di tutti i giorni ThinkPad, con diversi modelli disponibili.

A questi si aggiungono anche i nuovi 2-in-1 con il ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition e lo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, due convertibili che offrono le comodità di un tablet con la potenza di un ottimo notebook, ovviamente anche questi con le funzionalità IA integrate.

A sorprendere sono però sono alcune nuove macchine dalle caratteristiche uniche, come il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, con uno schermo allungabile che passa da 14 a 16 pollici una volta aperto, ancora non disponibile ma con il prezzo confermato a partire da 2799 euro.

Presenti anche due prototipi non ancora in commercio ma davvero notevoli, come il Verti Flex, notebook modulare che permette di posizionare lo schermo sia in verticale che in orizzontale semplicemente ruotandolo e Transparent PC, un portatile con lo schermo completamente trasparente in cui le immagini sembrano semplicemente proiettate su un vetro.

Un’ampia gamma di prodotti per tutti i tipi che mostrano quanto l’offerta di Lenovo per il presente e il prossimo futuro sia più ricca che mai.