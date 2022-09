Soundbar da gaming a meno di 30€ su Amazon!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sulle soundbar gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 10€.

La soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne è stata progettata per adattarsi adeguatamente alle migliori postazioni gaming, grazie all’illuminazione RGB regolabile e alle sue dimensioni compatte, che le permettono di posizionarsi comodamente sotto i migliori monitor.

La soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne possiede due altoparlanti con 12w di picco di potenza: potrete facilmente regolarne il volume grazie alla grande manopola illuminata, facilmente raggiungibile anche durante le sessioni di gaming più intense. Basterà collegare un solo cavo AUX per il suono ed il cavo USB per l’alimentazione e sarete fin da subito pronti ad immergervi nei vostri videogiochi preferiti.

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.