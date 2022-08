SNK annuncia il ritorno di uno dei picchiaduro più amati dopo 20 anni

Anche Fatal Fury / Garou sta finalmente per fare il suo attesissimo ritorno sulle piattaforme videoludiche, dopo un’assenza che durava da oltre 20 anni: SNK ha infatti confermato ufficialmente che il nuovo capitolo è ufficialmente in lavorazione.

L’amato franchise picchiaduro non aveva infatti ricevuto un nuovo capitolo dal lontano 1999, mentre i protagonisti hanno continuato a fare le loro apparizioni nel franchise «gemello», come il recentissimo The King of Fighters XV (che trovate in offerta su Amazon).

L’annuncio è arrivato durante l’EVO 2022, che proprio in queste ore ci ha regalato anche il reveal del prossimo capitolo di Tekken, e per il momento sappiamo soltanto il nome in codice del progetto: «New Fatal Fury / Garou».

SNK ha svelato il tutto con un nuovo trailer che mostra l’artwork ufficiale di Rock Howard: come riportato da IGN.com, potrebbe dunque essere un sequel di Garou Mark of the Wolves, considerando che il combattente era il protagonista di quel capitolo.

Uno screenshot di Rock Howard in The King of Fighters.

Pur non essendo immediatamente evidenti, nel breve trailer che potete vedere in cima all’articolo vengono mostrate anche due silhouette corrispondenti ad altri due personaggi: molto probabilmente si tratta di Billy Kane e dell’antagonista Kain R. Heinlein, con quest’ultimo che rafforzerebbe il sospetto che si tratti di un sequel proprio di Mark of the Wolves.

Considerando che proprio questo capitolo è stato l’ultimo episodio di Fatal Fury / Garou, avrebbe certamente senso riprendere la storia da questo episodio, ma purtroppo al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul roster e sulla possibile release.

Per il momento sappiamo infatti soltanto che il franchise è pronto a tornare dopo una lunghissima pausa, e questa informazione sarà sicuramente sufficiente per i più grandi fan della saga: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

I fan potranno comunque ingannare l’attesa con l’ottimo The King of Fighters XV, lo storico picchiaduro di casa SNK che abbiamo premiato nella nostra recensione.

Inoltre, se siete grandi fan di questa saga, potrebbe interessarvi anche The Ultimate History, una vera e propria enciclopedia di The King of Fighters: trovate tutti i dettagli nella nostra recensione dedicata.