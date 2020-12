Smartphone, smart TV ed accessori PC tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con la smart TV 4K LED PHILIPS 43PUS8535/12, equipaggiata con sistema operativo Android TV, consente di accedere ad un vasto catalogo di applicazioni direttamente dallo store Google Play, offrendo una vasta raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Inoltre, grazie al microfono integrato, sarà possibile impartire comandi vocali tramite l’Assistente Google, sia per comandare direttamente la TV che i vari dispositivi domestici smart presenti in casa.

Il processore Philips P5 consente di ottimizzare al massimo i contenuti per la visione, aumentandone i dettagli ed equilibrando al meglio i colori. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. La smart TV 4K LED PHILIPS 43PUS8535/12 è pronta per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde.

Solitamente la smart TV 4K LED PHILIPS 43PUS8535/12 viene proposta a 649€, ma oggi potete averla a soli 559€.

Continuiamo con XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 730G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.260mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB viene proposto a 399€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 279,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, smartphone ed accessori PC tra gli sconti di oggi del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld