Set Mega Construx di Game Of Thrones in sconto su Amazon! Bello come i LEGO!

Se siete appassionati di LEGO e Game Of Thrones (o “Trono di Spade” come conosciuto in Italia), abbiamo un’offerta per voi che molto probabilmente catturerà la vostra attenzione. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon propone il set Mega Construx di Game Of Thrones a un prezzo davvero imperdibile.

Mega Construx è uno dei concorrenti più conosciuto dei LEGO e che propone prodotti basati su licenze importanti come Assassin’s Creed, Halo, Pokémon o, come in questo caso, Game Of Thrones.

Il set Mega Construx di Game Of Thrones riproduce le fattezze del drago Viserion blu glaciale, con tanto di gambe snodate, coda, elmo e ali in tessuto estendibile. Il modello finale misura ben 71 cm ed è accompagnato da una statuetta di Jon Snow, quest’ultimo fedelmente riprodotto e snodato in 12 punti con spada da montare su Viserion.

Il set Mega Construx di Game Of Thrones è stato creato per i collezionisti e può essere combinato con altri prodotti della serie dedicata al “Trono di Spade”, tra cui la Battaglia di Grande Inverno, per rivivere l’evento completo.

Solitamente il set Mega Construx di Game Of Thrones viene venduto a 60,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 47,81€, con un risparmio reale di oltre 13€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un bellissimo set da esporre nella vostra stanza a prezzo scontato.

