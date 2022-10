Serie TV di The Last of Us, HBO ha chiesto a Ellie di «non copiare» il gioco

La serie TV di The Last of Us è indubbiamente una delle produzioni più attese da tutti i fan del capolavoro di Naughty Dog, che non vedono l’ora di poter rivedere le avventure di Ellie e Joel anche sul piccolo schermo.

Pur essendo naturalmente ispirato alla celebre prima avventura, riadattata anche su PS5 con The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon), lo show televisivo prodotto da HBO dovrà necessariamente prendersi qualche libertà, senza risultare così troppo fedele all’avventura videoludica e attirando anche le persone che non hanno familiarità con l’esclusiva PlayStation.

Bella Ramsey, l’attrice che impersonerà Ellie nella serie televisiva, ha ammesso che la produzione le ha chiesto espressamente di non giocare a The Last of Us prima di girare le sue scene: queste dichiarazioni hanno sorpreso non poco gli appassionati, alcuni dei quali si sono preoccupati che la formula portata avanti nella serie TV potrebbe risultare conseguentemente ben diversa da quella a cui sono abituati.

In una recente intervista rilasciata a BBC, Ellie ha però deciso di fare chiarezza sui motivi dietro questa scelta: sembra che HBO non vuole che il suo show arrivi a «copiare» l’interpretazione di Ashley Johnson nel videogioco, ma produrre una performance che sia adatta per il contesto della serie televisiva.

In altre parole, girare le scene e vivere l’universo di The Last of Us da una prospettiva unica e senza averci giocato, può permettere un’interpretazione di Ellie più genuina e credibile, senza temere di dover prendere fin troppa ispirazione da ciò che Naughty Dog aveva realizzato:

«Immagino che non volevano che copiassi l’interpretazione iconica di Ashley Johnson, ma che offrissi una nuova prospettiva. Credo e spero che sarà familiare per i fan. Anche se non sarà una replica esatta».

Bella Ramsey talks about why she didn't play #TheLastofUs and the card she received from Pedro Pascal pic.twitter.com/bghMMftHOy — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) October 13, 2022

La Ellie che vedremo nella serie TV sarà dunque diversa da quella che siamo stati abituati a conoscere nella serie videoludica — e trattandosi di un medium differente, è normale che sia così — ma, alla fine, resterà sempre la protagonista che i fan hanno imparato ad amare.

O almeno, questa è la speranza di Bella Ramsey e di tutta la produzione: non ci resta dunque che attendere il 2023 per riscoprire ancora una volta le sue avventure.

Un incoraggiamento in tal senso è arrivato anche da Jeffrey Pierce, l’attore che nei videogiochi interpreta Tommy ma che sarà coinvolto anche nello show: sostiene infatti che i fan potrebbero addirittura arrivare a pensare che il gioco sia ispirato alla serie e non il contrario.

Nel frattempo, c’è chi sta già pensando alla possibile produzione di Part II: un’attrice ha lanciato la sua candidatura per interpretare Dina.