Sedia da gaming Trust GXT 705 Ryon eccezionalmente in sconto su Amazon!

Aggiornamento 28 agosto: la sedia da gaming è tornata eccezionalmente in sconto. Vi segnaliamo la promozione di seguito.

Siete alla ricerca di una sedia da gaming che possa sostenervi, e a lungo, durante le vostre sessioni di gioco? Abbiamo un’offerta che potrebbe fare al caso vostro, allora: la sedia da gaming Trust FTX 705 Ryon è infatti disponibile ora ad un prezzo imperdibile su Amazon.

Trust GXT 705 Ryon garantisce il comfort necessario per ottenere vittorie nei giochi competitivi più complessi: il design ergonomico è ottimizzato per lunghe sessioni di gioco, per permettere di concentrarsi interamente sulla prossima missione e di padroneggiare tutte le abilità dei giochi.

La sedia da gioco Trust offre un’ampia varietà di altezze consigliate: da 160 cm a 190 cm. La sedia è corredata di funzionalità regolabili, così da risultare il più accogliente possibile anche nelle sessioni di gioco lunghissime in cui non vi accorgerete neppure del tempo che passa.

La sedia gira interamente su 360°, offrendo uno spostamento libero e facile. Il sollevamento a gas di classe quattro permette di sistemare la sedia all’altezza perfetta, mentre il il sedile inclinabile con possibilità di blocco è l’ideale per guardare verso lo schermo sempre dall’angolatura giusta.

La schiuma ad alta densità rivestita con pelle sintetica in poliuretano offre comfort di lunga durata, e i braccioli sono dotati di imbottiture su cui poter poggiare le braccia durante il gioco. Inoltre, il telaio in legno della sedia da gioco sostiene, grazie anche alle cinque razze della doppie ruote, fino a 150 kg.

La sedia da gaming Trust FTX 705 Ryon è disponibile al prezzo scontato di 129,00€; un’offerta a tempo limitato con cui potete risparmiare la bellezza di 40,99 euro, contro i 169,99€ del prezzo consigliato. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

