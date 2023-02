Se avete sempre voluto pulire la moto di Cloud (?), ora potete farlo

PowerWash Simulator, uno dei simulatori più rilassanti e puliti dello scorso anno, ora riceverà un DLC a tema Final Fantasy VII con tanto di moto di Cloud.

Un ottimo modo per placare l’attesa dell’arrivo dei nuovi episodi della vecchia saga rielaborati nella nuova trilogia, di cui uno dei componenti è disponibile su Amazon.

PowerWash Simulator, che è diventato nel frattempo anche un gioco multipiattaforma totale, ora vi darà la possibilità di pulire anche la moto di Cloud Strife.

Che non è neanche la cosa più strana di cui vi abbiamo parlato a tema Cloud, visto il segreto emerso di recente sulle sue vere origini.

It was only a Materia of time! pic.twitter.com/GdhTgksOS2

— PowerWash Simulator (@PowerWashSim) February 15, 2023