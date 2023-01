Il gioco più rilassante del 2022 sta arrivando (finalmente) su Switch e PlayStation

Il filone dei videogiochi rilassanti sta assumendo sempre più spazio all’interno del mercato, con tante produzioni volte proprio a proporre un’esperienza di gioco non incentrata sulla sfida, ma sul trascorrere il tempo quietamente. Tra queste troviamo senza dubbio il sorprendente PowerWash Simulator, che lo scorso anno si è imposto come una delle esperienze chill più chiacchierate.

Arrivato durante l’estate, anche su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming), il titolo non era però ancora disponibile su diverse piattaforme, come PlayStation e Nintendo Switch. Una mancanza che, a quanto pare, sta però per rientrare.

Sapevamo infatti dal publisher Square Enix che il titolo sarebbe sbarcato anche su queste console e, in assenza di un annuncio ufficiale, sembra proprio che Sony si sia fatta scappare la cosa anzitempo. Attraverso un tweet pubblicato e poi cancellato da PlayStation Europe, infatti, apprendiamo che PowerWash Simulator sarebbe in arrivo su PS4 e PS5 il prossimo 30 gennaio. La stessa data, plausibilmente, sarebbe anche quella fissata per il debutto su Nintendo Switch – anche se qui siamo in attesa di ulteriori conferme ed è un’ipotesi.

La soddisfazione che si ha nel ripulire gli scenari è parecchia

Come segnalato da Gematsu, comunque, il debutto dell’idropulitrice più agguerrita di sempre sembra ormai dietro l’angolo e non rimane che attendere ancora qualche giorno per scoprire se questa data verrà confermata per tutte le console.

Il gioco, in caso ve lo foste perso, fa proprio quello che suggerisce il nome: vi mette in mano una idropulitrice con cui pulire gli scenari. Di livello in livello, vi ritroverete a giocare uno shooter dove si spara acqua e che funziona come un libro da colorare al contrario, dove si gratta via la sporco per far riemergere i colori nascosti di ambientazioni e oggetti che le popolano.

La formula, così basica, riesce a dare un grande senso di immediata soddisfazione e vi ritroverete più di una volta a tornare a giocarci per rilassarvi, magari a fine giornata. Se siete perplessi, lo ero anch’io e vi ho raccontato in un articolo della curiosa magia chill esercitata da una formula come quella di PowerWash Simulator.