Scopri le offerte Amazon Warehouse: fino al 30% di sconto su tanti prodotti usati!

Il noto portale Amazon ha lanciato una promozione eccezionale, che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti usati a prezzi imperdibili! L’iniziativa riguarda una selezione di articoli presenti nella categoria “Warehouse“, quindi si tratta di oggetti che, probabilmente, hanno solo piccoli difetti, come una confezione leggermente danneggiata, o sono stati usati, ma spesso in perfette condizioni, pari al nuovo.

Ricordiamo che, seppur presenti all’interno della sezione “Warehouse”, i prodotti vengono testati prima di essere messi in vendita, in modo da verificare sia le condizioni estetiche che il loro funzionamento. In seguito a questa ispezione, all’articolo viene assegnata una valutazione che può andare da “Come nuovo” ad “Accettabile” e vengono esplicitati eventuali difetti. Ovviamente, come da tradizione Amazon, il reso è sempre gratuito entro i primi 30 giorni, quindi potete acquistare l’oggetto e, nel caso non foste soddisfatti, effettuare il reso e riavere il vostro denaro.

La promozione Amazon Warehouse sarà valida sino al 31 marzo 2021, quindi vi consigliamo di affrettarvi! Oltre al prezzo riportato nella pagina dei relativi prodotti, l’iniziativa vi permette di risparmiare un ulteriore 30%. Per effettuare l’ordine deve essere utilizzata l’opzione “Aggiungi al carrello”, è necessario quindi disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata. Infine vi rammentiamo che Amazon, su tutti i prodotti Warehouse, offre la stessa garanzia applicata sui prodotti nuovi, quindi pari a due anni, oltre ad indicare precisamente quali difetti presenta l’oggetto in questione.

Il catalogo è davvero sterminato e raccoglie tantissimi articoli appartenenti alle più disparate categorie merceologiche, quindi vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, ma di seguito potete trovarne una nostra selezione, che riguarda soprattutto videogiochi ed oggetti tech. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

