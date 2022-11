Scopri come ottenere un buono da 5 euro per i tuoi regali di Natale su Amazon!

Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di ricevere un buono sconto di 5€ da utilizzare per il vostro prossimo ordine! Per ricevere il buono, spendibile su un ordine di almeno 15€, non dovrete fare altre che verificare se siete eleggibili per l’iniziativa direttamente seguendo questo link. Dopo aver cliccato sul pulsante “Applica promozione“, il buono sconto verrà applicato al vostro account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App Amazon entro le ore 23:59 del 14 novembre 2022.

Di seguito potete consultare termini e condizioni della promozione:

Termini e condizioni