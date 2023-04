Sconti imperdibili da Unieuro su centinaia di prodotti tech, anche a tasso zero

La nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato una promozione chiamata “Risparmio vero a interessi zero” che permette ai clienti di acquistare tanti dispositivi high tech dei migliori brand a prezzi eccezionali, anche con finanziamento online.

Come sempre, abbiamo analizzato e selezionato le offerte più interessanti per consentire ai clienti di puntare solo sui prodotti migliori e risparmiare diversi euro rispetto al prezzo di listino. La promozione durerà fino al prossimo 13 aprile, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e consultare subito il sito per non lasciarvi sfuggire questa occasione!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il bundle PS5 con God Of War Ragnarok, che attualmente potete portarvi a casa a soli 569,90€, rispetto agli usuali 619,90€ di listino, per un risparmio reale di 50€.

Tra le numerose innovazioni della PS5, l’elemento di spicco è senza dubbio l’SSD, che contribuisce a eliminare o ridurre significativamente i tempi di caricamento dei giochi. Questa tecnologia rivoluzionaria migliora notevolmente la fluidità del gameplay e la velocità di accesso ai contenuti.

Inoltre, Sony ha introdotto il Tempest Engine, un engine audio di nuova generazione che offre un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. Il Tempest Engine è in grado di riprodurre con estrema precisione ogni singolo suono all’interno del gioco, permettendo agli utenti di percepire dettagli sonori finora inauditi. Grazie a questa tecnologia avanzata, l’audio diventa uno strumento chiave per l’immersione totale, consentendo ai giocatori di percepire con maggiore realismo la posizione e la distanza degli oggetti e dei personaggi.

I prezzi proposti da Unieuro sono tra i più convenienti presenti in rete e con questa iniziativa è possibile trovare molti altri prodotti in sconto, tra cui le migliori TV gaming 4K. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le offerte, raggiungibile tramite il link fornito in calce.

Infine, vi ricordiamo che sul nostro sito mettiamo a disposizione una sezione dedicata alle migliori offerte presenti in rete per aiutarvi a scovare i migliori affari.