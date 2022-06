Sconti fino al 97% sui migliori giochi su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti in occasione sui migliori giochi di sempre.

Ad esempio, per soli 29,14€ potete mettere le mani su God Of War. God Of War racconta la storia di Kratos che, dopo aver ottenuto la sua vendetta nei confronti degli dèi dell’Olimpo, si è rifugiato in terra norrena dove si troverà nuovamente a combattere mostri e altri dèi, insegnando a suo figlio come sopravvivere e non commettere i suoi stessi errori.

God Of War è un action game in terza persona avvincente ed emozionante, che saprà tenervì incollati alla sedia (o al divano) per un numero considerevole di ore, soprattutto se vorrete esplorare ogni singolo anfratto della mappa di gioco.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «l’arrivo di God of War su PC è l’occasione migliore per giocare all’ultima avventura di Kratos e figlio in attesa dell’atteso seguito in arrivo quest’anno. A quasi quattro anni di distanza, possiamo dire che il porting ha reso assolutamente giustizia all’opera, che vive di una seconda giovinezza e apre le porte (almeno potenzialmente) a un approdo più celere del Ragnarok su PC, visto l’andazzo di Sony nell’ultimo periodo».

Piuttosto interessante anche Elden Ring, proposto a soli 43,98€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, con uno sconto del 24%. Nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, Elden Ring costituisce una sorta di Dark Souls 4 in salsa “open world”.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.