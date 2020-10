Sconti fino al 40% su tanti accessori PC per il Prime Day 2020 del 13 ottobre

Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda gli accessori PC con sconti che arrivano sino al 40%. A partire da oggi, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day sugli accessori PC. Ad esempio, per soli 74,79€ potete portarvi a casa lo Starter Kit LABISTS Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM, che include tutto quello di cui avete bisogno per mettere a punto il vostro affidabile computer: troverete così un esemplare di Raspberry Pi 4B con 4GB di memoria RAM, con CPU Cortex-A72 e con capacità di wi-fi sia in 2,4 GHz che in 5 Ghz, oltre che con Bluetooth 5.0.

Al computer si affiancano tutti gli accessori per l’assemblaggio dell’unità perfetta: trovate una memoria micro SD da 32 GB per l’archiviazione, due cavi da HDMI a micro HDMI, 3 dissipatori, 1 lettore di schede Micro SD via USB Type-C, un alimentatore 5.1V3A Type-C con interruttore, 1 cacciavite, un box esterno per contenere il tutto e un manuale utente per aiutarvi con tutte le indicazioni del caso. Ricordiamo che Raspberry Pi 4 è un vero e proprio portento quando si parla di realizzare una vera e propria retro console che consente, nella comodità della vostra camera o qualsiasi altro ambiente data la sua elevata compattezza, di rivivere la vostra infanzia e giocare ad un gran numero di titoli usciti originariamente in sala giochi o sulle console del passato

Amazon Prime Day 2020: Sconti su accessori PC

