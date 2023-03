Saldi primaverili GOG: sconti fino al 90% su tantissimi giochi

È giunta finalmente la primavera e, di conseguenza, è il momento di nuovi sconti! Infatti, per l’occasione il famoso store online GOG ha tirato fuori dal cilindro una serie di offerte davvero imperdibili! Se siete pronti a riempire la vostra libreria virtuale, non potete perdervi questi sconti imperdibili sino al 90%! Ma attenzione: queste offerte saranno valide sino al prossimo 3 aprile. Quindi, non perdete altro tempo e correte a dare un’occhiata al vasto catalogo di GOG. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 15€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, con uno sconto del 70%.

Come affermato nella nostra recensione, abbiamo affermato che «The Witcher 3: Wild Hunt è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore: i piccoli accorgimenti per la quality of life si integrano bene nell’esperienza e, per quanto non cambino le carte in tavola, permettono di adattare meglio l’esperienza alla propria necessità».

Piuttosto interessante, per amanti dei giochi un po’ più datati, anche The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game Of The Year Edition Deluxe, proposto ad appena 5€, rispetto ai 19,99€ di listino, con uno sconto del 75%. Si tratta dell’edizione definitiva di uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi che, grazie ai numerosi contenuti aggiuntivi, vi permetterà di avere centinaia di ore di divertimento.

Sono tante le offerte che GOG mette a disposizione dei suoi utenti, ma come fare per trovare quella perfetta per voi? Noi vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata alle promozioni, così da poter trovare ciò che cerchi in modo più semplice e veloce, seguendo il link sottostante. Infine, vi ricordiamo che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra sezione dedicata del sito.