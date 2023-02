Saldi Eneba: sconti imperdibili sui migliori giochi del mese

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti consistenti sui migliori giochi del mese.

Ad esempio, per soli 38,02€ potete acquistare il remake di Dead Space. Remake del classico originale del 2008, Dead Space offre un’esperienza di gioco completamente ricostruita utilizzando il potente Frostbite Engine. Dead Space si svolge sulla USG Ishimura, una nave mineraria che è stata inviata per indagare su un’attività anomala su un pianeta remoto. Il protagonista del gioco è Isaac Clarke, un ingegnere che si trova bloccato sulla nave insieme a una serie di creature aliene ostili.

Il gameplay di Dead Space è focalizzato sulla sopravvivenza e il giocatore deve utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per sopravvivere. Questo include l’utilizzo di armi improvvisate, come trapani e tagliatubi, per difendersi dagli attacchi dei nemici. Dead Space offre anche un sistema di upgrade, che permette al giocatore di migliorare le abilità di Isaac Clarke, come la forza e resistenza, oltre a sbloccare nuove armi e abilità speciali.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “quando si tocca un mostro sacro del genere, e quando a farlo è un team di sviluppo ben diverso rispetto a quello originale, il rischio di fare danni è sempre altissimo. EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia“.

