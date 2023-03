Saldi di primavera Eneba: sconti imperdibili su tantissimi giochi!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti consistenti in occasione dei suoi “saldi di primavera“.

Ad esempio, per soli 17,37€ potete acquistare la versione PC di God Of War. Dopo aver sconfitto Zeus e gli altri dèi dell’Olimpo, Kratos fugge in terra norrena per rifugiarsi dal suo passato e cercare pace, ma qui incontra nuovi dei e creature che lo metteranno di fronte a difficili sfide. Kratos dovrà affrontare la sua stessa natura violenta e insegnare a suo figlio, Atreus, come sopravvivere in un mondo dove la morte è sempre in agguato.

God of War è un action game in terza persona che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e avvincente. Grazie alla sua trama ben strutturata e alla grafica di alta qualità, il gioco è in grado di tenervi incollati allo schermo per diverse ore. La mappa è vasta e ci sono molti anfratti da esplorare, quindi se volete godervi appieno l’esperienza, dovrete essere pronti a dedicare del tempo alla scoperta di ogni segreto.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «l’arrivo di God of War su PC è l’occasione migliore per giocare all’ultima avventura di Kratos e figlio in attesa dell’atteso seguito in arrivo quest’anno. A quasi quattro anni di distanza, possiamo dire che il porting ha reso assolutamente giustizia all’opera, che vive di una seconda giovinezza e apre le porte (almeno potenzialmente) a un approdo più celere del Ragnarok su PC, visto l’andazzo di Sony nell’ultimo periodo».

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale.