Risparmia fino al 60% su una vasta selezione di prodotti per il Vero Fuoritutto Unieuro!

La nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato una promozione chiamata “vero fuoritutto” che permette ai clienti di acquistare centinaia di prodotti tecnologici dei migliori marchi con sconti fino al 60%.

La promozione durerà fino al prossimo 2 febbraio.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Crystal UE55AU7170, che attualmente potete portarvi a casa a soli 419€, rispetto agli usuali 749,90€ di listino, per un risparmio reale di 339,9€ e uno sconto del 44%.

La smart TV Samsung Crystal UE55AU7170 è un dispositivo di alta qualità, dotato di un display LCD da 75 pollici a risoluzione 4K con supporto alla tecnologia HDR. Questo consente di ottenere una maggiore gamma cromatica e dettagli nitidi anche nelle scene più scure.

La smart TV Samsung Crystal UE55AU7170 è anche ottimizzata per i videogiocatori, con l’integrazione di tecnologie come Motion Xcelerator e un processore Crystal 4K che assicura un’ottima riproduzione delle immagini. Inoltre, la tecnologia PurColor consente di riprodurre una vasta gamma di colori per immagini naturali ed immersive.

Il design senza bordi su tre lati della smart TV Samsung Crystal UE55AU7170 offre un’esperienza visiva senza confini. La TV è anche dotata del sistema operativo Tizen, che permette di accedere facilmente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ e altre.

I prezzi proposti da Unieuro sono tra i più convenienti presenti in rete e con questa iniziativa è possibile trovare molti altri prodotti in sconto.

